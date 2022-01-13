洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳举行新时代文明实践中心建设和志愿服务工作线上培训会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.30 11:14

　　29日，洛阳举行新时代文明实践中心建设和志愿服务工作线上培训会，进一步推动新时代文明实践中心建设和志愿服务事业发展，提高全市志愿服务工作水平，大力推进志愿服务制度化常态化开展。

　　此次培训会以线上会议的形式举行，全市设主会场1个，分会场24个，各县区、各驻洛高校、部分文明单位共计1100余人参加了此次学习培训。培训现场，河南省委宣传部思想道德建设处处长葛卫华深入解读了新时代文明实践和志愿服务工作的重大意义，并分别从新时代文明实践志愿服务项目的组织与开展、新时代文明实践站志愿服务标准层次的提升等方面，结合工作实际，深入浅出地向与会人员进行了授课。

　　新时代文明实践中心是助力城市文明创建的重要发力点，按照计划，今年6月底前，洛阳将按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制、有保障的标准，在所有县区建成新时代文明实践中心，在所有乡镇(街道)建成新时代文明实践所，在所有行政村(社区)建成新时代文明实践站。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 董玉婕 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 重磅！洛阳市出台促进房地产市场持续...
  • 5月1日起，洛阳核酸检测费用再降价！
  • 今日启动！电动三四轮车置换补贴公益...
  • 洛阳市再添三个网红“打卡地”【视频】
  • 老城区翠云阁项目主体封顶【视频】
  • 3259户13793人！前坪水库移民安置工作...
  • 沉浸式宫廷文旅项目为“五一”出游提...
  • 5月1日当天，洛阳部分体育场馆免费开放
  • 期待！洛阳要打造中部地区“电商之都”
  • 万人助万企：缩短时间提效率 企业2天...
    		•
    百姓呼声
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    网友发帖：点赞洛阳市第一人民医院！
    精彩图片
    新安县石井镇：传统古...
    老城区苗南一号地块安...
    美！隋唐大运河国家文...
    洛阳籍唱作人田华直播...
    精彩热帖

    雨中

    花开金灿灿

    雨后蔷薇

    月季花几张
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605