29日，洛阳举行新时代文明实践中心建设和志愿服务工作线上培训会，进一步推动新时代文明实践中心建设和志愿服务事业发展，提高全市志愿服务工作水平，大力推进志愿服务制度化常态化开展。

29日，洛阳举行新时代文明实践中心建设和志愿服务工作线上培训会，进一步推动新时代文明实践中心建设和志愿服务事业发展，提高全市志愿服务工作水平，大力推进志愿服务制度化常态化开展。

此次培训会以线上会议的形式举行，全市设主会场1个，分会场24个，各县区、各驻洛高校、部分文明单位共计1100余人参加了此次学习培训。培训现场，河南省委宣传部思想道德建设处处长葛卫华深入解读了新时代文明实践和志愿服务工作的重大意义，并分别从新时代文明实践志愿服务项目的组织与开展、新时代文明实践站志愿服务标准层次的提升等方面，结合工作实际，深入浅出地向与会人员进行了授课。

新时代文明实践中心是助力城市文明创建的重要发力点，按照计划，今年6月底前，洛阳将按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制、有保障的标准，在所有县区建成新时代文明实践中心，在所有乡镇(街道)建成新时代文明实践所，在所有行政村(社区)建成新时代文明实践站。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 董玉婕 文/图)