《平凡的世界》融入他的“人生”

总有一些事让人难以忘怀，总有一本书让人百读不厌。

总有一些事让人难以忘怀，总有一本书让人百读不厌。

“书是人生的良师益友，一本好书，更是人生的指路明灯。”近日，在接受记者采访时，56岁的胡南堂深有感触地说，读懂路遥的《平凡的世界》，就真正理解了自强不息的奋斗精神，即便是今天，这本书仍照亮着很多人的人生之路。

在胡南堂的家里、办公室里、车里，有各种版本的《平凡的世界》，其中不乏30年前的老版本。30多年来，胡南堂爱《平凡的世界》，爱得痴，爱得狂，爱出了人生的精彩。

一次“偶遇”，他与《平凡的世界》结缘

1966年，胡南堂出生在信阳市息县，1987年大学毕业后，到洛阳一家工厂工作。尽管已经过去了30多年，但是他依然清晰地记得1988年5月的那天，他与《平凡的世界》“相识”的情景。这本书给了他无尽的力量，并在十几年后改变了他人生的航向。

1988年5月的一个中午，胡南堂正吃午饭，桌上的收音机里，中央人民广播电台的播音员在读一部小说。他一边津津有味地吃饭，一边漫不经心地听，渐渐地，他的筷子慢了下来，停了下来——胡南堂被小说吸引了，居然忘了吃饭。

胡南堂喜欢上了路遥的作品，陷入《平凡的世界》中不能自拔。从那天起，每天12时30分，他都准时守在收音机前，直到《平凡的世界》播完为止。

《平凡的世界》出版后，胡南堂第一时间就去买了一套。拿到书，他如饥似渴地读了起来，完全沉浸在书中，很快读完了这部巨著。后来，胡南堂把这套书借给朋友，几经转手，不知所踪，但他并不觉得可惜，他觉得一部好书，谁读了都会受益。这部书是以不同的形式在他的生活中持续存在，在他心里，它是真真正正“会说话的老物件”。

“截至目前，我已经读了7个不同版本的《平凡的世界》，电视连续剧看了10遍。每次读，每次看，都有收获。”胡南堂说，路遥用文学给予奋斗者精神力量。