洛阳市生态环境保护委员会办公室督查典型问题曝光台 （2022年第五期）

为认真贯彻落实我市生态环境保护工作有关部署，市生态环境保护委员会办公室组织督查部门对全市各类环境污染问题进行了集中暗访督查，现将近期督查发现的4个典型问题予以通报。

洛阳市生态环境保护委员会办公室

督查典型问题曝光台

(2022年第五期)

为认真贯彻落实我市生态环境保护工作有关部署，市生态环境保护委员会办公室组织督查部门对全市各类环境污染问题进行了集中暗访督查，现将近期督查发现的4个典型问题予以通报。要求相关县区及有关单位切实加强日常监管，认真履行好属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任，举一反三，真抓实干，迅速将有关问题彻底整改到位，严禁类似污染问题出现反弹。

市环委办已向相关责任单位下发督办通知书，责成迅速进行整改，依法依规查处。

一、伊川县“洛阳崇鼎建筑垃圾处理有限公司”污染问题

属地政府：伊川县人民政府

督查存在问题：1. “洛阳崇鼎建筑垃圾处理有限公司”(位于鸦岭镇南姚沟村)院内路面及原料存放处积尘深厚，长时间无人清扫，人车扰动扬尘污染严重；2.生产所需的建筑垃圾原料未按要求进行密闭，露天堆放，未采取有效的抑尘措施；3.生产破碎环节除尘设施损坏，无法有效收集；4.生产车间、原料库破损严重，未做到全密闭，未按要求安装喷淋设备，存在无组织排放问题；5.厂区的车辆出入口未按要求安装冲洗设备，运输车辆裹挟尘土出入，导致厂区内及周边道路扬尘污染严重；6.现场发现2台未经环保检测的非道路移动机械；7.生产过程中废弃的油桶、涉油物品等危废随意堆放，未按要求设置危废存放间。

督查时间：2022年4月28日

附：部分问题照片