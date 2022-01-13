市政府第109次常务会议要求：立德树人因材施教办好人民满意教育 保护优先系统治理擦亮生态文明底色

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第109次常务会议，学习习近平总书记近期重要讲话精神，研究数字政府、教育发展、文旅融合、食品安全、区域医疗中心、网上中介服务超市管理、防风险等工作。

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第109次常务会议，学习习近平总书记近期重要讲话精神，研究数字政府、教育发展、文旅融合、食品安全、区域医疗中心、网上中介服务超市管理、防风险等工作。

会议学习了习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十五次会议上的重要讲话精神等。徐衣显强调，要强化数字思维，扩大应用领域，提升政府数治能力。要强化金融支持，加快全省科技金融结合试点建设，构建多元化、全链条科技投融资体系。要加强审计监督，探索大数据审计新模式。

会议研究了“十四五”教育事业发展工作，强调要落实科教兴省、人才强省战略，坚持立德树人、因材施教，大力发展普惠性学前教育，推动义务教育优质均衡发展，加快城市区7所高中外迁，推动高中教育质量明显提升，建设国内知名高校优质生源基地。要聚焦十大产业集群，优化高等院校、职业学院专业设置，为现代化洛阳建设培育更多高层次、技能型人才。

会议研究了生态修复和森林洛阳建设，强调要提升政治站位，强化保护意识，统筹山水林田湖草沙系统治理，组织实施水源涵养、湿地保护等重点工程，持续推进沿黄绿化、廊道绿化，到2025年全市森林覆盖率达到46.5%。要坚持富民导向，完善“1+N”生态补偿机制，大力发展牡丹、林果等产业，实现生态产业化和产业生态化。

会议研究了政府投资项目招投标和财政评审工作，强调要严格全过程、常态化监管机制，按照管采分离、评定分离等原则，完善招投标和财审工作流程，确保依法依规、规范运作，坚决避免责任缺失和权力“寻租”，维护市场环境公平公正，提高财政资金利用效率效益。

会议研究了食品安全工作，强调要认真落实习近平总书记关于食品安全“四个最严”工作要求，以创建全国食品安全示范市为抓手，强化生产、流通、消费全生命周期监管，开展食品安全重点领域、关键环节专项治理，做到源头严防、过程严管、风险严控，严厉打击无证经营、“两超一非”等违法行为，确保人民群众“舌尖上的安全”。

会议研究了网上中介服务超市管理工作，强调要把中介超市建设管理作为优化营商环境的重要抓手，搭建信息化综合平台，坚持“宽进严管、管运分离”，统一服务标准，规范运行管理，实现建设一体化、监管数字化、服务便利化，推动项目审批建设提速提质。

会议对“五一”期间重点工作进行了部署，强调要抓好疫情防控、安全生产、要素保障、应急值守等重点工作，确保节日期间全市安全形势平稳有序、疫情防控措施得力、社会大局和谐稳定。

会议学习了《河南省重大行政决策程序规定》，还研究了粮食安全、政银合作、成长贷等事宜。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)