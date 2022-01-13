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有效提升督查能力水平 推动市委部署高效落实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.30 09:03

　　27日，我市召开市委督查委员会座谈会，专题听取市委督查委办公室运行情况汇报及各督查组组长意见建议，部署下一步工作。市委常委、秘书长、市委督查委主任王军参加会议并讲话。

　　王军在讲话中充分肯定了市委督查委工作成效，指出督查工作是党的工作重要组成部分，是推动党的决策落实的重要手段。他强调，要强化使命担当，充分发挥了解基层、经验丰富的独特优势，扛牢督查督导职责，做到责任上肩、措施上手、工作上心，不断增强督导落实的责任感、使命感和荣誉感。要提升督导能力，坚持多措并举，从配强督查骨干力量、完善执行列席重要会议机制、开展督前业务培训等方面入手，着力提高督导水平和效能。要突出重点督查，聚焦省委“十大战略”、全市“十四五”十件大事和十项重点民生实事等，点线面结合，高质量开展重点督查、深度督导。要着力以督辅政，注重效果导向，针对督查发现的问题，既要帮助协调解决，更要研究提出有针对性的意见建议，为市委决策提供重要参考。要规范督查统筹，完善执行全市督查检查考核计划，从严审批管理计划外督查，有效避免重复督查、多头督查，切实减轻基层负担。要夯实服务保障，不断完善制度机制，着力提升督查服务保障的质量和水平，以督查委高效能运转推动市委各项决策部署高质量落实。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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