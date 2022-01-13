洛阳今天阴天到多云 气温12℃～18℃

洛阳今天白天阴天到多云，部分地区有小雨，夜里多云转晴天，西北风4级左右，气温12℃～18℃。

今年五一假期，全国天气怎么样？日前，中国天气网发布了五一假期天气地图。

根据预测，今年五一假期(4月30日至5月4日)，我国北方大部分地区以晴到多云天气为主，气温明显回升，仅东北地区多弱冷空气活动，气温波动较大；南方地区前期有降雨天气，华南沿海地区和南海中北部海域有较明显风雨，后期南方大部分地区天气转好。

具体到洛阳，今天受高空短波槽东移影响，我市有一次弱降水天气过程；5月2日受高空下滑槽影响，下午到夜里局部地区有强对流天气，其他时段我市以晴好天气为主，气温逐渐回升。

目前正值疫情防控关键期，市疾控中心提醒公众，要减少流动、减少聚集，非必要不前往中高风险地区及所在城市。既然提倡五一假期不远行，那么可以带着家人来趟近郊游，或者做些居家轻运动。出行时要做好个人防护，戴口罩，不扎堆，避免到通风较差的公共场所活动。在饮食方面，春季人体能量消耗快，饮食结构需均衡，蛋白质、维生素、碳水化合物缺一不可，假期不宜暴饮暴食，以免消化不良，不要食用过期食品，注意食品卫生。

五一假期天气预报

今日(周六)

白天阴天到多云，部分地区有小雨，夜里多云转晴天，西北风4级左右，气温12℃～18℃。

5月1日(周日)

晴天间多云，气温9℃～24℃。

5月2日(周一)

晴天间多云，局部地区有阵雨或雷阵雨并伴有强对流天气，气温14℃～27℃。

5月3日(周二)

晴天间多云，气温14℃～30℃。

5月4日(周三)

晴天到多云，气温16℃～31℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)