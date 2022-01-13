洛龙区启动“对标深圳南山，建设创新高地”系列培训

29日，记者从洛阳市洛龙区获悉，为深入推进“能力作风建设年”活动，该区当日正式启动“对标深圳南山，建设创新高地”系列培训。

29日，记者从洛阳市洛龙区获悉，为深入推进“能力作风建设年”活动，该区当日正式启动“对标深圳南山，建设创新高地”系列培训。

此次培训面向该区各级各部门科级领导干部，依托深圳市南山区委党校，运用线上直播平台，采取线下集中+线上云课堂模式开展为期4周时间的专题研讨轮训。

根据设置，培训共包括“创新驱动”等11个培训单元，将通过《南山区情与营商环境概况》《南山区党建引领基层治理经验与创新》《南山区十四五发展规划与重大改革项目》等8门专题课程，拓展全区党员干部的市场思维和创新意识，持续提升经济工作能力、改革创新能力、依法办事能力、服务企业能力，为产业持续提质增效、破解发展瓶颈提供智力支撑和政治保障，为全区“对标深圳南山，建设创新高地”提供坚强组织保证。

深圳市南山区是全国先进的城市区，对标深圳市南山区，是洛阳市委、市政府在对洛龙区城市形态进行充分研究后，提出的新要求、新期望。围绕“对标深圳南山、建设创新高地”总体目标，未来洛龙区将坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，聚力发展“风口”产业，推动经济发展提质提速，着力防范化解各类风险隐患，促进社会大局稳定，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苟华云 张俊望)