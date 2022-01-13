“五一”假期洛阳牡丹花情预报

中国国花园：锦绣馆内镰田藤、海黄、黄冠、八千代椿、长寿乐等牡丹品种初开；日暮、墨楼争辉、珠光墨润、太阳、岛锦、白妙、芳纪、花游、花王等品种盛开。
中国国花园：锦绣馆内镰田藤、海黄、黄冠、八千代椿、长寿乐等牡丹品种初开；日暮、墨楼争辉、珠光墨润、太阳、岛锦、白妙、芳纪、花游、花王等品种盛开。
“五一”假期牡丹花情预报如下：
中国国花园：锦绣馆内镰田藤、海黄、黄冠、八千代椿、长寿乐等牡丹品种初开；日暮、墨楼争辉、珠光墨润、太阳、岛锦、白妙、芳纪、花游、花王等品种盛开。园内勺园、锦绣馆周边红峰、天山红星、奇花露霜、玲珑玉、大富贵、紫红魁、莎拉伯恩哈特等品种芍药大面积开放。园内月季、玫瑰等争奇斗艳。
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