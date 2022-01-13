5月1日当天，洛阳部分体育场馆免费开放

29日傍晚，记者从洛阳市体育局获悉，5月1日当天，洛阳市部分体育场馆免费向公众开放，部分场馆需要提前预约，进入场馆(地)须遵守各场馆(地)和疫情防控相关管理规定，凭绿色健康码进场健身，所有运动项目器材自备。

29日傍晚，记者从洛阳市体育局获悉，5月1日当天，洛阳市部分体育场馆免费向公众开放，部分场馆需要提前预约，进入场馆(地)须遵守各场馆(地)和疫情防控相关管理规定，凭绿色健康码进场健身，所有运动项目器材自备。

新区网球馆(包括室外网球场地)、新区体育场比赛场及训练场、新区多功能运动场、新区游泳馆、新区体育馆、水分子游泳中心均需提前1天电话预约(预约时间：2022年4月30日，上午8：30-11：30 下午14：30-17：30)，不接受现场预约。

【新区体育场(比赛)场地】

开放项目：足球、田径、毽球

开放时间：6：00至18：00预约电话：65920286

【新区体育场(训练)场地】

开放项目：足球、田径

开放时间：6：00至15：00预约电话：65920286

【新区多功能运动场】

开放项目：五人制足球、篮球

开放时间：6：00至22：00预约电话：65920296

【新区网球馆(包括室外场地)】

开放项目：网球

开放时间：9：00至18：00预约电话：60667768

【新区游泳馆】

开放项目：游泳

开放时间：9：00至18：00预约电话：65920028 (咨询电话：19337478980王先生)

新区游泳馆线上预约流程：

1.通过手机应用市场下载云动洛阳app，使用电话号码+验证码登录

2.在首页及场馆预定页面轮播图进入活动页面

3.点击抢购预定，输入姓名+电话号码，预定成功

4.名额有限，名额数量不足则预定失败

注：预约成功后请于次日到市体育中心射击馆东门二楼办公室(205房)领取门票后凭票进场。领票时间：上午9：00-11：30下午14：30-16：00游泳限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。