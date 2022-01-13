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5月1日当天，洛阳部分体育场馆免费开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.29 20:55

　　29日傍晚，记者从洛阳市体育局获悉，5月1日当天，洛阳市部分体育场馆免费向公众开放，部分场馆需要提前预约，进入场馆(地)须遵守各场馆(地)和疫情防控相关管理规定，凭绿色健康码进场健身，所有运动项目器材自备。

　　新区网球馆(包括室外网球场地)、新区体育场比赛场及训练场、新区多功能运动场、新区游泳馆、新区体育馆、水分子游泳中心均需提前1天电话预约(预约时间：2022年4月30日，上午8：30-11：30 下午14：30-17：30)，不接受现场预约。

　　【新区体育场(比赛)场地】

　　开放项目：足球、田径、毽球

　　开放时间：6：00至18：00预约电话：65920286

　　【新区体育场(训练)场地】

　　开放项目：足球、田径

　　开放时间：6：00至15：00预约电话：65920286

　　【新区多功能运动场】

　　开放项目：五人制足球、篮球

　　开放时间：6：00至22：00预约电话：65920296

　　【新区网球馆(包括室外场地)】

　　开放项目：网球

　　开放时间：9：00至18：00预约电话：60667768

　　【新区游泳馆】

　　开放项目：游泳

　　开放时间：9：00至18：00预约电话：65920028 (咨询电话：19337478980王先生)

　　新区游泳馆线上预约流程：

　　1.通过手机应用市场下载云动洛阳app，使用电话号码+验证码登录

　　2.在首页及场馆预定页面轮播图进入活动页面

　　3.点击抢购预定，输入姓名+电话号码，预定成功

　　4.名额有限，名额数量不足则预定失败

　　注：预约成功后请于次日到市体育中心射击馆东门二楼办公室(205房)领取门票后凭票进场。领票时间：上午9：00-11：30下午14：30-16：00游泳限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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