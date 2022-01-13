重磅！洛阳市出台促进房地产市场持续平稳健康发展18条举措

29日下午，记者从洛阳市政府办公室获悉，《洛阳市促进房地产市场持续平稳健康发展的若干措施》已正式发布，将从5月1日起施行，有效期2年。

29日下午，记者从洛阳市政府办公室获悉，《洛阳市促进房地产市场持续平稳健康发展的若干措施》已正式发布，将从5月1日起施行，有效期2年。

洛阳市政府办公室相关负责人介绍，洛阳市深入贯彻落实党中央国务院和省委省政府决策部署，坚持“房住不炒”定位，围绕“综合评级企业，突出分类施策”“创新服务方式，减轻企业负担”“加大信贷支持，支持合理消费”“规范市场行为，优化发展环境”四个方面，出台了18条具体举措，旨在着力保障群众住房需求，稳地价、稳房价、稳预期，实现房地产市场良性循环和健康发展。

政策全文如下：

洛阳市促进房地产市场持续平稳健康发展的若干措施

为认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，坚持“房住不炒”定位，保障群众住房需求，稳地价、稳房价、稳预期，实现房地产市场良性循环和健康发展。根据相关规定，结合我市实际，现制定以下工作措施：

一、综合评级企业，突出分类施策

(一)依据企业综合评级实行差别化预售管理。根据房地产企业日常表现、开发经营、诚信履约、违规及投诉等因素，从优至劣依次将房地产企业评定为一级、二级和三级，实行评级结果与预售形象进度标准挂钩。在开发建设资金投入达到工程建设总投资25%以上前提下，对一级房地产企业适当放宽预售形象进度标准，建设项目为8层(含8层)以下的，完成基础工程即可办理预售；8层以上的，完成基础及地面以上2层工程即可办理预售。二级房地产企业适度提高预售形象进度标准，建设项目为8层(含8层)以下的，完成基础及地面以上4层工程即可办理预售；8层以上的，完成形象进度二分之一以上可办理预售。三级房地产企业严格控制预售形象进度标准，建设项目需完成主体工程(不含二次结构)后方可办理预售。对存在烂尾楼盘或违规操作造成项目无法推进，且被人民法院列入失信被执行人名单的房地产企业，不得参与我市新出让地块竞买开发。

(二)依据企业评级实行差别化监管资金管理。根据房地产企业综合评级结果，对一级房地产企业适当放宽资金监管标准，依据项目形象进度分12个节点拨付；对二级房地产企业适度提高资金监管标准，依据项目形象进度分9个节点拨付；对三级房地产企业严格控制资金监管标准，依据项目形象进度分6个节点拨付。

(三)支持高品质、改善型住宅小区建设。优化住宅供应套型，规划建设高品质住宅区，推动住宅产品升级换代，支持居民自住和改善性住房需求，逐步提高装修住宅供应比例。对低容积率、高绿地率、精装修优质房地产项目，商品房备案价可以根据建设成本适当上浮。对高标准建设“未来社区”的项目，可以适当放宽预售形象进度标准，由房地产企业根据建设成本自行申报预售价格，预售管理部门直接备案。