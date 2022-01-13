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“联企业 促发展”：走进青年创业基地送服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.29 17:31

　　政企面对面座谈，惠企助企解难题。29日上午，洛阳市市场监管局青年创业基地参观践学暨“联企业促发展”活动走进洛阳国家大学科技园，主动上门听取企业心声，为青年创业提供精准服务。

　　在爱森生物科技有限公司、嘉清检测公司、才华无限科技有限公司和中科慧远视觉技术有限公司，市场监管部门相关人员向企业负责人介绍了支持企业发展的惠企便企利企政策措施，并针对企业提出的问题进行解答，提升青年企业家创业创新活力。

　　洛阳市市场监督管理局机关党委还与洛阳国家大学科技园党总支签订了党建活动联建协议书。今后，双方充分发挥结对双方党组织的自身优势，定期交流党建工作经验，共享党建工作信息，加强基层组织建设，提高党建工作水平；定期共同开展党建活动，发挥各自独特工作优势，要根据实际结合党员志愿服务等工作，为群众办实事好事。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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