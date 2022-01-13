宜阳县开展“文明旅游 乐享五一”新时代文明实践活动

4月29日上午，宜阳县七彩童话动物王国开园、凤仪桥开通、洛水昌谷景区开园仪式暨蒸汽火车开动仪式举行。

4月29日上午，宜阳县七彩童话动物王国开园、凤仪桥开通、洛水昌谷景区开园仪式暨蒸汽火车开动仪式举行。人潮涌动中，一拨拨身着红马甲的旅游服务志愿者们格外引人注目，他们忙碌于景区之中，为广大游客提供旅游咨询、指引疏导等暖心服务，让游客感受到宜阳的文明新风尚，成为景区里的一道靓丽风景。

在洛水昌谷景区，随处可见的志愿者正与景区的工作人员一起维持秩序，为需要帮助的游客提供服务。

“今天我在洛水昌谷景区大门口做旅游志愿服务，我的工作是为到来的游客进行体温测量登记，做好疫情防控，为需要服务的游客提供帮助。”来自宜阳县电业局志愿者范佳瑛说道。

在七彩童话动物王国景区，也到处是志愿者们忙碌的身影。他们早早的来到景区，为游客提供各类帮助。

“我是莲庄镇政府的志愿者，主要为游客提供旅游咨询服务，希望在接下来的志愿服务工作中，我能做得更好，为宜阳的旅游事业略尽绵薄之力。”来自宜阳县莲庄镇政府志愿者谢梦珂表示。

开园当天，烈日灼灼，志愿者们的服务热情不减。宜阳县文明办和县旅游发展中心一行对20余个旅游服务志愿点进行慰问，给他们送去水和食物，嘱咐他们要做好旅游服务工作，还要注重个人防护，为该县的旅游发展助力。

为高效应对的宜阳县七彩童话动物王国和洛水昌谷景区开园之后首个旅游黄金周，该县志愿者服务中心在全县的各乡镇、各部门招募了220名志愿者，在各重要的交通要道，旅游景区设置了20余个志愿服务点，主要为游客提供吃住行、游购娱等方面的导引咨询服务。(李炳辉/文 范佳瑛/图)