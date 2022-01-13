期待！洛阳要打造中部地区“电商之都”

记者从洛阳市商务局28日召开的凝心聚力抓产业动员会暨全市商务工作会议上获悉，今年洛阳市商务工作主要预期目标是：实际利用省外境内资金920亿元，外贸进出口额239亿元，跨境电商交易额70亿元，社会消费品零售总额2486亿元。

记者从洛阳市商务局28日召开的凝心聚力抓产业动员会暨全市商务工作会议上获悉，今年洛阳市商务工作主要预期目标是：实际利用省外境内资金920亿元，外贸进出口额239亿元，跨境电商交易额70亿元，社会消费品零售总额2486亿元。

据了解，在市委第六巡察组的指导下，今年，全市商务系统将聚焦产业发展，强力实施“精准招商提质增效、消费提力扩容提质、开放平台优势提升、开放通道拓展升级、对外贸易转型发展、‘洛企出海’市场开拓、干部队伍能力建设”七大行动。

精准招商提质增效行动

会议明确了洛阳市到2025年招商引资工作目标：谋划在库重点产业项目累计达到1000个，签约亿元以上产业项目累计达到500个、投资总额5000亿元，实际到位省外境内资金累计达到3000亿元，实际吸收外资累计达到130亿美元。

洛阳市商务局负责人介绍，今年将研究出台市级招商引资支持政策，围绕十大产业梳理风口产业细分领域，明晰产业招商图谱、路线图和对接的重点企业，通过产业精准招商实现“无中生有”，通过引进项目推动传统产业向风口产业转型。

消费提力扩容提质行动

当前，以电商为代表的线上消费呈现出爆发式增长态势。会议提出，要培育壮大直播电商，洛阳市将实施“十百千万亿”工程，到2024年，全市将打造10个直播电商示范基地和10个以上电商产业带，培育100个骨干电商企业，打造1000个网红品牌和网红打卡地，孵化培育带货达人1万人，力争实现电商网络零售额突破千亿元，将洛阳打造成为中部地区“电商之都”。

围绕消费提力扩容提质行动，今年，洛阳还将以实施特色街区商圈提升、消费品牌打造、文旅消费提质、会展经济引领、新模式新业态培育、国际交流合作深化、消费环境优化、消费宣传推广等八大工程，加快提升洛阳国际知名度、消费繁荣度和商业活跃度，全年策划开展200场以上商贸领域促消费活动。

开放平台优势提升行动

洛阳市商务局负责人表示，今年，要以自贸区建设为龙头，推动自贸区、自创区、高新区、综保区、跨境电商综试区“五区”联动发展。要高水平建设洛阳自贸片区2.0版，力争全年形成20个以上制度创新案例。要加快推进综保区封关运营，全年实现进出口额超30亿元。要力促跨境电商创新发展，到2025年新增2家省级跨境电商示范园区，培育5个以上交易规模超20亿元的跨境电商产业集群，孵化500家以上跨境电商创业企业，培训跨境电商人才1万人以上，全市跨境电商进出口交易额突破150亿元。

开放通道拓展升级行动

围绕开放通道拓展升级行动，洛阳市将建设更高水平更大范围出海出境大通道。要加快北郊机场综合保障能力提升项目实施，确保全年旅客吞吐量在150万人次以上。加快东方红(洛阳)国际陆港建设，力争2022年海关监管作业场所建成并投入运行；推动铁海联运班列“班列化”运行，力争全年实现集装箱吞吐量2.6万标箱。全年跨境电商进出口突破70亿元。

对外贸易转型发展行动

会议提出，洛阳市将持续加强外贸基地建设，引进、培育、壮大一批具有核心竞争力的外贸企业集群，推动“洛阳产品”向“洛阳品牌”“洛阳标准”转变，扩大洛阳出口品牌国际影响力。持续提升七大外贸转型升级基地，依托综保区、外贸转型升级基地等平台，着力引进培育一批生产性外贸龙头企业、跨境电商企业、加工贸易企业、外综服企业，确保全年新增100家以上有进出口实绩的外贸企业。

“洛企出海”市场开拓行动

会议提出，洛阳市将继续实施“洛企出海”市场开拓行动，深度拓展“一带一路”合作发展新空间。巩固扩大洛钼集团、中信重工、一拖集团等优势企业“走出去”成果，支持有条件企业开展海外并购，力争全年对外投资3亿美元以上。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 刘朋辉）