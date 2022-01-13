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@洛阳市民：线下购物“七天无理由退货”，服务指南看这里【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.29 17:33

　　明天就是五一假期了，线下商家的火热促销模式即将开启！不少小伙伴已经摩拳擦掌，享受“买买买”带来的快乐！

　　可是，如果买的东西不满意，打算退货时问题来了——

　　商家会同意退货吗？会不会说尽好话仍然不能退货？

　　现在，这些问题您都不用担心了！

　　因为，在洛阳的实体店线下购物也有“后悔权”！

　　今日，记者从洛阳市市场监管局了解到，洛阳推出了线下实体店购物“七天无理由退货”承诺举措，目前已有469家实体门店参与，主要以具备一定经营规模、较高社会知名度、消费相对集中的商场、超市、商业综合体等线下实体店为重点。连日来，记者走访了洛阳部分商场和超市，虽然退货流程各有不同，但是“方便退货”是关键。一起看看吧！

　　地点一：西工区王府井百货总服务台

　　服务承诺的商品种类包括服装、箱包、鞋类等，根据商品具体情况分为退货、调换和维修等。顾客退货的商品如果不影响二次销售，当场办理退货，各个商户所在楼层的销售部就能受理，不用再到一楼的总服务台。对于食品、烟酒、内衣等特殊商品，非质量问题则不能退换。

　　地点二：洛龙区大商新玛特new mart超市

　　根据受理的退货情况来看，预包装食品比如方便面、饮料，以及洗浴日化类商品、锅碗瓢盆等家庭日用品占据主要比例。按照七天无理由退货流程，顾客出具购物小票或原始发票，超市核对无误当场办理退货退款，贴身内衣、经水洗或修改的服饰，或者包装及吊牌破损影响二次销售的则不能退换。

　　地点三：八方电器青年宫店卖场

　　实行“七天无理由退货”的同时还推出了同城异店服务，消费者可以就近选择市区6家门店的其中一家退货，不用再专门跑到当时购买商品的门店办理。其中，小家电由消费者到店现场办理，大家电由售后人员上门检查无误后运回卖场。

　　有人问：参与“七天无理由退货”的实体店有哪些特点？

　　看这里——

　　首先，商家要在营业场所醒目位置展示无理由退货承诺单位的标志，公示本店无理由退货制度；

　　其次，销售商品过程中，主动向消费者说明实行无理由退货的商品范围、退货时限、退货条件和退货程序等，并接受相关部门的监管和社会公众的监督；

　　最后，对消费者的合理诉求不拖延、不推诿，及时办理退货，及时向消费者返还已支付的商品价款。

　　快速便捷地享受七天无理由退货服务，为您奉上一份贴心提醒：

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人介绍，您购买商品后一定要仔细检查，如果打算退货，应保证商品完好，不影响二次销售，并保存好外包装、购物小票等资料；对于鲜活易腐、保质期较短的蔬菜、水果、肉蛋奶等商品，如果发现质量问题一定要及时联系商家，不要耽搁几天造成不必要的纠纷。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图/视频 通讯员 孙怀真 吴笑兵 顿艳娜)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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