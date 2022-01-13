洛阳市将对更多公共场地进行“文明实践+”功能升级【视频】

29日上午，洛阳市洛龙区厚德园新时代文明实践公园上一派热闹景象。来自附近多个社区的文体服务队正在这里分区活动，打球、唱歌、跳舞、诗朗诵……

29日上午，洛阳市洛龙区厚德园新时代文明实践公园上一派热闹景象。来自附近多个社区的文体服务队正在这里分区活动，打球、唱歌、跳舞、诗朗诵……“这里的场地宽大、环境优美，有时还会有过往行人给我们拍照，大家参与活动的热情都变高了。”一舞蹈志愿服务队成员说，她们是附近社区的居民，也是公共绿色平台和文明城市资源的受益者。

记者从洛阳市创建办了解到，今后在我市，像厚德园一样完成“文明实践+”功能升级的公共场地将越来越多。根据洛阳市“文化进社区”现场观摩推进会精神，下一步，洛阳将依托新时代文明实践站、乐道、社区体育公园等公共设施，根据本地文化资源、群众需求等个性化要求，持续提高公共文化服务建设的便利性、多样性、群众的主体性和实效性。

群众在哪里，文明实践活动就在哪里。按照市创建办的工作计划，我市将持续用“文明实践+”的形式赋予更多公共资源新的意义和形式，围绕“一老一少一青壮”的受众定位，进一步明确文明实践广场的功能划分，将文明实践公园作为文明实践活动的有力载体和重要展示平台。除文明实践公园外，今后，社区游园也将承载更多的文明内涵和文化意义，居民身边的好人好事等先进事迹都将作为“身边的榜样”予以展示，让居民切身感受到文化的温度和创建的精度。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）