“五一”期间，洛阳市规划展示馆正常开馆

今天，“洛阳市规划展示馆”微信公众号发布消息，“五一”劳动节期间，市规划展示馆4月30日(周六)至5月4日(周三)正常开馆，5月5日(周四)闭馆进行设备维护。
今天，“洛阳市规划展示馆”微信公众号发布消息，“五一”劳动节期间，市规划展示馆4月30日(周六)至5月4日(周三)正常开馆，5月5日(周四)闭馆进行设备维护。
今天，“洛阳市规划展示馆”微信公众号发布消息，“五一”劳动节期间，市规划展示馆4月30日(周六)至5月4日(周三)正常开馆，5月5日(周四)闭馆进行设备维护。
尊敬的市民游客：
“五一”劳动节将至，首先向广大市民游客致以节日的问候。
洛阳市规划展示馆在严格执行疫情防控常态化工作的前提下，在“五一”节假日期间，将于4月30日(周六)至5月4日(周三)正常开馆(开馆时间：9：00-17：00，16：30停止入馆)，5月5日(周四)闭馆进行设备维护。
如有疑问详情咨询：0379-60117273
特此通知！
洛阳市规划展示馆
2022年4月29日
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