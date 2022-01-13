“五一”期间，洛阳市规划展示馆正常开馆

今天，“洛阳市规划展示馆”微信公众号发布消息，“五一”劳动节期间，市规划展示馆4月30日(周六)至5月4日(周三)正常开馆，5月5日(周四)闭馆进行设备维护。 今天，“洛阳市规划展示馆”微信公众号发布消息，“五一”劳动节期间，市规划展示馆4月30日(周六)至5月4日(周三)正常开馆，5月5日(周四)闭馆进行设备维护。 尊敬的市民游客： “五一”劳动节将至，首先向广大市民游客致以节日的问候。 洛阳市规划展示馆在严格执行疫情防控常态化工作的前提下，在“五一”节假日期间，将于4月30日(周六)至5月4日(周三)正常开馆(开馆时间：9：00-17：00，16：30停止入馆)，5月5日(周四)闭馆进行设备维护。 如有疑问详情咨询：0379-60117273 特此通知！ 洛阳市规划展示馆 2022年4月29日 ⑥