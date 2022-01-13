洛阳市博士后工作获省级表彰

4月29日，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，洛阳市博士后工作喜获佳绩。

4月29日，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，洛阳市博士后工作喜获佳绩。

该局有关负责人介绍，河南省博士后管委会办公室日前印发《关于表扬河南省博士后工作先进单位和优秀个人的通知》，洛阳市人力资源和社会保障局获评“全省博士后工作先进单位”，河南科技大学材料科学与工程博士后科研流动站获评“全省优秀博士后科研流动站”，洛阳正骨医院博士后科研工作站获评“全省优秀博士后科研工作站”，洛阳中心医院博士后创新实践基地获评“全省优秀博士后创新实践基地”；洛阳市人力资源和社会保障局闫一平、中国一拖集团有限公司潘转朝、河南科技大学李璞、洛阳市中心医院刘俊晓荣获“全省博士后工作管理先进个人”称号。

此外，在2021年度河南省博士后科研平台考核评估中，河南省洛阳正骨医院、洛阳轴承研究所有限公司、中信重工机械股份有限公司获评“优秀博士后科研工作站”，洛阳市中心医院获评“优秀博士后创新实践基地”。

博士后既是科技创新的开拓者，更是人才培养的领路人。博士后科研工作平台建设是加强高层次人才队伍建设的重要内容和有效途径，也是企业事业单位开展科研的重要平台，更是各地招才引智的“强磁场”和转型升级的“新引擎”。近年来，洛阳市多措并举引导、强化、支持企事业单位建站引才，持续增加博士后招收数量，取得明显成效。

据了解，自1999年中国一拖集团有限公司设立洛阳市首个博士后工作站以来，目前洛阳市已有企事业博士后科研工作站36个(流动站3个、工作站22个，分站11个)、省级博士后创新实践基地17个，数量位居全省前列；累计招收进站博士后350人，在站工作169人，已期满出站181人，其中留洛工作113人；获得专利授权270项，在国家核心期刊以上刊物发表论文503篇，出版专著53部，获省部级以上科技奖项63项；博士后工作的“聚才效应”和“创新引擎”作用更加突出，极大提升了洛阳市的自主创新能力、综合发展实力、持续增长潜力和辐射带动活力，为洛阳建强副中心、形成增长极提供了有力的人才和智力支撑。

洛阳市人力资源和社会保障局有关负责人表示，下一步，洛阳市将持续加大博士后科研平台建设力度，加强平台动态管理，扩大建站数，注重设站质量，拓展博士后招收渠道，壮大博士后人才队伍，加速成果转化落地，增强博士后工作服务洛阳发展能力。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 黄尧英)