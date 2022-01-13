洛阳至珠海航线复航运行

29日9时许，随着飞机落地的轰鸣，洛阳至珠海前序航班(落地后执行洛阳至珠海飞行任务)平稳降落在洛阳北郊机场跑道上，标志着洛阳至珠海航线正式复航运行。
29日9时许，随着飞机落地的轰鸣，洛阳至珠海前序航班(落地后执行洛阳至珠海飞行任务)平稳降落在洛阳北郊机场跑道上，标志着洛阳至珠海航线正式复航运行。
29日9时许，随着飞机落地的轰鸣，洛阳至珠海前序航班(落地后执行洛阳至珠海飞行任务)平稳降落在洛阳北郊机场跑道上，标志着洛阳至珠海航线正式复航运行。
记者获悉，本次夏航季洛阳北郊机场共开通航线21条，通航城市27个，基本覆盖国内各主要城市，机场运力逐渐恢复，航班时刻日趋合理，旅客出行体验得到显著提升。
洛阳北郊机场提醒，请旅客关注目的地城市的防疫政策，积极配合，以免耽误您的行程。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李征)
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