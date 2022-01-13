第三届洛阳市“书香之家”和第二届洛阳市“书香之村（社区）”入选名单公布

29日，记者从洛阳市委宣传部获悉，第三届洛阳市“书香之家”和第二届洛阳市“书香之村(社区)”入选名单日前公布。

29日，记者从洛阳市委宣传部获悉，第三届洛阳市“书香之家”和第二届洛阳市“书香之村(社区)”入选名单日前公布。

为落实乡村振兴和文化振兴战略，培育全民阅读习惯，营造“书香洛阳”和文明乡风浓厚氛围，丰富基层群众文化生活，洛阳市委宣传部在全市范围组织开展了“书香之家”“书香之村(社区)”评选活动，各县区充分利用农家书屋、社区书屋、城市书房、图书馆、新时代文明实践中心、融媒体中心等基层文化传播主阵地，紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年主线，精心组织开展了主题鲜明、内容丰富、形式多样的全民阅读活动。

广大群众积极参与经典诵读、讲书荐书、读书沙龙、知识竞赛、演讲比赛、征文比赛、书画大赛等形式多样、内容丰富、实效明显的全民阅读活动，唱响了爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，在全市营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。

经逐级推荐、组织评选，最终遴选出6个2021年全民阅读活动优秀组织单位，18个家庭入选第三届洛阳市“书香之家”，18个乡村(社区)入选第二届洛阳市“书香之村(社区)”。

具体名单如下：

洛阳市2021年全民阅读活动优秀组织奖名单

中共新安县委宣传部

中共伊川县委宣传部

中共洛宁县委宣传部

中共栾川县委宣传部

中共洛阳市涧西区委宣传部

中共洛阳市孟津区委宣传部