“记住乡愁——河洛农耕文明实物图片展”开展

“记住乡愁——河洛农耕文明实物图片展”于今日在洛阳契约文书博物馆开展，展出持续至7月31日。

“记住乡愁——河洛农耕文明实物图片展”于今日在洛阳契约文书博物馆开展，展出持续至7月31日。

本次展览选取李学立先生十余年来收藏记录曾经活跃在河洛地区具有代表性的手工业门类及其传承人的生产工具、手工产品实物及影像资料。这些实物让观众了解河洛地区传统匠人精湛制作技艺及工匠精益求精的精神，同时为研究河洛地区的农耕文化提供支持。

李学立，现为中国摄影著作权协会、中国民俗摄影协会、中国金融摄影家协会、河南省摄影家协会、洛阳市摄影家协会会员，河南省金融摄影家协会理事。近10余年来，他专注于以洛阳为中心的河洛地区手艺人的寻访、记录及手艺人使用过的工具、手工艺制品的收藏工作。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张填景 席晓丹 文/图）