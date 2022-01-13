5月底前，洛龙区将再建40个文化示范带动社区

29日，记者从洛阳市洛龙区创建办了解到，4月以来，洛龙区在全市率先开展“文化进社区”专项工作，推进公共服务社区化，按照计划，应于4月底前建成10个文化示范带动社区，截至目前，这项工作已提前完成。

29日，记者从洛阳市洛龙区创建办了解到，4月以来，洛龙区在全市率先开展“文化进社区”专项工作，推进公共服务社区化，按照计划，应于4月底前建成10个文化示范带动社区，截至目前，这项工作已提前完成。这10个文化示范带动社区分别是：龙瑞社区、东方今典社区、石油社区、定鼎门社区、大学城社区、石罢社区、光合城社区、国宝社区、乐天社区和正大社区。

洛阳市创建办相关负责人表示，“文化进社区”活动的开展旨在聚焦群众对文化、体育等的需求，以“片区、社区、居民小区”为单位，优化服务设施布局，积极引入社区力量，让基层文化更具生机和活力，更好满足社区居民的美好生活需要。洛龙区此次建成的这10个文化示范带动社区就是新时代文明实践活动的一次生动尝试。

据悉，洛龙区首批10个文化示范带动社区是通过“13332工作举措”（即围绕一个需求，建好三级阵地，用好三支队伍，开展三个活动，达到两个目的）整合基层社区各类文化阵地资源实现“落地”。按照下一步计划，洛龙区将在5月底前再建成40个文化示范带动社区，并于下半年开始在全区推广。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 高亚辉）