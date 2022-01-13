万人助万企：缩短时间提效率 企业2天领到许可证

主动上门服务，企业2天领到《医疗器械生产许可证》！

主动上门服务，企业2天领到《医疗器械生产许可证》！

28日下午，洛阳恒恩生物科技有限公司相关负责人在官方网站领取了《医疗器械生产许可证》电子证书，“领到许可证就可以开工生产了，为市场监管部门的高效服务点赞！”该负责人高兴地说。

洛阳恒恩生物科技有限公司位于新安县洛新产业集聚区，是一家集体外诊断试剂和医疗器械研发生产及供应链解决方案和第三方医学检验服务为一体的高新技术企业，也是洛阳市唯一一家为医疗检验机构提供系统解决方案的医疗高科技公司。随着业务发展需要，企业申请增加第二、三类医疗器械生产许可证的生产产品及生产范围，共计15个生产品种，并需要申请换发新的《医疗器械生产许可证》。

《医疗器械生产许可证》是允许公司投产的“钥匙”。按照相关规定，企业申请材料在线审核通过后，由洛阳市市场监管局选派核查员开展现场核查，督促整改并发证，不包含整改时间在内，承诺时限为20个工作日。4月12日，洛阳市市场监管局在线受理企业申请，第一时间和对方进行了沟通。在了解到洛阳恒恩生物科技有限公司办证诉求后，4月13日，洛阳市市场监管局立即派出核查组进行现场核查。

厂房与设施、生产管理、质量控制、不合格品控制……记者在现场看到，11大项类别、196个分项内容，核查组成员按照医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则一一检查，并对细节和操作标准逐个指导。“核查结束后，会对企业出具检查通知书，按要求整改后，复查通过后即发放《医疗器械生产许可证》。”核查组相关负责人说。26日，企业整改完成提交整改报告；27日，核查组认定复查通过，28日发放许可证，企业从完成整改到领证，仅用了2天。

“万人助万企”活动开展以来，洛阳市市场监管局坚持“真心真意办实事，实心实意见实效”工作导向，紧盯“问题化解率”和“企业满意率”，致力解决企业堵点、难点、困点问题。洛阳市市场监管局相关负责人表示，服务企业就是服务发展，该局将深入开展“万人助万企”活动，强化企业帮扶和要素保障，用足用活用好新政策措施，惠企助企促市场主体发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 张荣静)