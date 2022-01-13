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无人机助力巡查 455株罂粟被铲除
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.29 15:07

　　近日，洛阳警方使用无人机空中巡查，发现5处毒品原植物罂粟非法种植地，铲除455株罂粟。

　　26日，洛阳市公安局瀍河分局白马寺派出所在洛阳市公安局警务航空队技术支持及瀍河分局刑侦大队配合下，利用无人机对辖区重点地段、田间地头、屋顶阳台、废弃院落等隐蔽地点，进行了空中巡查。

　　经过3个多小时巡查，民警发现5处疑似非法种植毒品原植物罂粟的种植地。白马寺派出所民警立即进行实地调查，并很快确定了种植人。当日，民警依法对5名违法行为人分别给予了行政处罚，同时铲除并收缴非法种植的455株罂粟。

　　警方提醒，罂粟不是花，除药用、科研和植物园的科普教育外，其他单位、个人一律禁止种植，种植一株就属于违法行为，种植数量较大的，可能触犯刑法，将承担刑事责任。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 董沛珍 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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