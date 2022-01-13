能力作风建设年丨市检察院开展青年干警廉政教育活动

4月27日上午，洛阳市人民检察院开展青年干警廉政教育活动，组织50余名青年干警到偃师区“三不机制”一体推进教育展馆参观学习，并在偃师区人民检察院召开青年干警座谈会。

在“五四”青年节即将到来之际，4月27日上午，洛阳市人民检察院开展青年干警廉政教育活动，组织50余名青年干警到偃师区“三不机制”一体推进教育展馆参观学习，并在偃师区人民检察院召开青年干警座谈会，进一步增强青年干警的纪律意识、廉洁意识，不断深化廉政警示教育，引导青年干警常怀律己之心，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。

在偃师区“三不机制”一体推进教育展馆内，干警们在讲解员的引导下，依次参观了“不敢腐”“不能腐”“不想腐”三个主题展厅。展厅内一个个鲜活的案例，用一种无声的震撼，不断撞击着每名青年干警的心灵，使他们接受了一次深刻的党性教育和思想洗礼。大家纷纷表示，在今后的工作中要进一步增强党性修养，筑牢廉洁底线，始终保持忠诚、干净、担当的政治本色。

青年干警座谈会上，干警们以“扣好第一粒风纪扣”为主题，谈感想、讲心得、话体会。机关党委专职副书记党文军主持座谈并讲话。

“作为青年干警，我们要把对党忠诚、为民服务放在第一位，通过不断学习，培养健康向上的人生态度。”市检察院办公室干警张箫帆在发言中说，奋进新时代，检察干警肩负着社会对司法的信任，更要做到心存敬畏，行有所止。

“廉洁自律是党的优良传统，是干事创业的基石，身为青年干警，更要坚定理想信念，筑牢思想根基。”市检察院政治部宣传处干警刘晗表示，将把充满活力的青春与廉洁自律的初心结合在一起，牢记青春使命，争当青年先锋，为新时代检察工作高质量发展贡献青春力量。

座谈会现场气氛轻松热烈，展现了广大青年干警朝气蓬勃的良好精神风貌。党文军结合自身工作经历与所学、所悟、所感，与干警们分享心得体会。他提出，青年干警要养成从政治上思考问题的优秀品格，严守纪律规矩，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。要做到信念坚、政治强、本领高、作风硬，不断在解决问题、破解难题中锤炼本领。要树立担当作为意识，时刻注重将责任扛在肩上，注重加强理论学习，提升担当能力和水平，真正做到敢于担当、善于担当、乐于担当。

为了弘扬英模精神，营造学习英模、崇尚英模、争当英模的良好氛围，座谈会还组织青年干警们学习了全国模范检察官程建宇的先进事迹。（通讯员/刘晗）