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全国首家红色主题剧本体验馆在洛开办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.29 09:04

　　近日，在涧西区南昌路街道名门微生活商场4楼，“向导故事馆”正能量沉浸式交互剧场里一片忙碌景象，这是全国首家红色主题剧本体验馆。

“向导故事馆”

　　“向导故事馆”由南昌路街道办事处与洛阳卡卡文化传媒有限公司联合打造，旨在通过青年喜闻乐见的形式，让大家在剧本中感悟历史、传承精神。

　　走进店内，迎面而来的是身着长袍与学生装的店员，他们正在排演小剧场剧目。店员们结合历史人物的主要特征，通过“服道化”和表演对其进行最大程度还原。一幕起、一幕落，起落之间，玩家随着店员的演绎见证时间推移，仿佛被拉回到了历史中去，成为重大历史事件的“亲历者”。

排演剧目

　　店内的墙上摆放着十几本红色剧本，其中最受玩家喜爱的是《旗袍》。该剧本讲述的是淞沪会战时期，上海的一批地下党员英勇抗战的故事。在这个剧本中，玩家作为“地下党员”，有着不同的身份和经历，可以在故事和角色中重温烽火岁月、感悟红色精神。

　　在剧本墙的旁边，一排排书架上摆放着将近4000册红色书籍，还配备有小型沙发和茶几。“这里是我们打造的红色会客厅，来往的路人和玩家可以免费进来阅读、休息，我们还提供免费饮品。”该店主要负责人王菲菲说。

　　砖墙、木门……店内的剧本体验区整体装修仿照中国共产党第一次全国代表大会会址，为的就是让玩家沉浸式体验。

　　据悉，涧西区正围绕青年友好型城市建设要求，积极探索商圈党建团建新模式，打造出一批商圈党建阵地、青年之家等。“向导故事馆”是涧西区打造“商圈青年之家”的一次创新性尝试，将面向全社会开展红色、正能量主题的交互式、沉浸式剧本体验活动，吸引更多青年群体主动在游戏中感悟历史、传承精神。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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