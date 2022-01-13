洛阳市人大常委会关于征集《中华人民共和国环境保护法》贯彻实施情况意见建议的公告

按照市人大常委会2022年度工作安排，定于5月至6月份，检查市人民政府关于《中华人民共和国环境保护法》贯彻实施情况，并进行专题询问。 洛阳市人大常委会

关于征集《中华人民共和国环境保护法》贯彻

实施情况意见建议的公告

第50号 按照市人大常委会2022年度工作安排，定于5月至6月份，检查市人民政府关于《中华人民共和国环境保护法》贯彻实施情况，并进行专题询问。 为了在这次执法检查和专题询问工作中，突出问题导向，回应民生关切，真正解决好关系人民群众切身利益的难点、焦点问题，切实有效推动环保法在洛阳得到全面贯彻实施，现面向社会公开征集意见和建议。 本次公开征集意见建议截止时间：5月31日 邮寄地址：洛阳市洛龙区太康路18号市人大常委会城建环保工委，邮编471023 电子邮箱：516858589@qq.com 洛阳市人大常委会

2022年4月27日