洛阳市人大常委会关于征集《中华人民共和国环境保护法》贯彻实施情况意见建议的公告

按照市人大常委会2022年度工作安排，定于5月至6月份，检查市人民政府关于《中华人民共和国环境保护法》贯彻实施情况，并进行专题询问。
按照市人大常委会2022年度工作安排，定于5月至6月份，检查市人民政府关于《中华人民共和国环境保护法》贯彻实施情况，并进行专题询问。
洛阳市人大常委会
关于征集《中华人民共和国环境保护法》贯彻
实施情况意见建议的公告
第50号
按照市人大常委会2022年度工作安排，定于5月至6月份，检查市人民政府关于《中华人民共和国环境保护法》贯彻实施情况，并进行专题询问。
为了在这次执法检查和专题询问工作中，突出问题导向，回应民生关切，真正解决好关系人民群众切身利益的难点、焦点问题，切实有效推动环保法在洛阳得到全面贯彻实施，现面向社会公开征集意见和建议。
本次公开征集意见建议截止时间：5月31日
邮寄地址：洛阳市洛龙区太康路18号市人大常委会城建环保工委，邮编471023
电子邮箱：516858589@qq.com
洛阳市人大常委会
2022年4月27日
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