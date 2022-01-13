洛阳市“文化进社区”现场观摩推进会在洛龙区举行

28日，全市“文化进社区”现场观摩推进会在洛龙区举行。会议对标全国文明典范城市创建指示要求和市委常委会会议听取全国文明典范城市创建工作情况汇报时的指示精神，对下一步工作进行部署。市委常委、宣传部部长王飞，市委常委、洛龙区委书记张玉杰参加相关活动。

28日，全市“文化进社区”现场观摩推进会在洛龙区举行。会议对标全国文明典范城市创建指示要求和市委常委会会议听取全国文明典范城市创建工作情况汇报时的指示精神，对下一步工作进行部署。市委常委、宣传部部长王飞，市委常委、洛龙区委书记张玉杰参加相关活动。

王飞指出，推动“文化进社区”是市委推动现阶段公共服务进社区的一项重要内容，是公共文化服务走向基层的“最后一公里”，要把准“文化进社区”的内涵要求，依托新时代文明实践站、乐道、社区体育公园等公共设施，根据本地文化资源、群众需求等个性化要求，持续提高公共文化服务建设的便利性、多样性、群众的主体性和实效性。要抓牢推动“文化进社区”的重点工作，以阵地建设、队伍建设和活动开展三项具体工作为发力点，鼓励各社区结合自身实际情况，积极开展内容丰富、形式多样的文化体育活动，丰富群众的文化生活。要增强“文化进社区”的工作实效，加强各部门之间的协作配合，组建自治、自乐和志愿服务三支队伍，在全市社区全面推广“社区文化服务”三张清单建设，提升工作精准度，营造全社会共同参与创建全国文明典范城市的良好氛围，将“文化进社区”工作走实走深。

会前，与会人员实地观摩了洛龙区厚德园新时代文明实践公园、开元路街道龙瑞社区、古城街道东方今典社区以及关林街道石油社区的“文化进社区”文明实践活动的开展情况。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）