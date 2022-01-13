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十二届市委第一轮巡察突出边巡边改 让巡察发现问题整改工作前移
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.29 08:44

　　“对29个行业56类项目豁免环评手续”，日前，市生态环境局出台《生态环境领域精准服务产业发展二十条措施(试行)》，这是其中一条。

　　“出台精准服务企业举措，是市委第四巡察组推动的结果。”市生态环境局相关负责人介绍，根据“能力作风建设年”活动和十二届市委巡察有关要求，在市委第四巡察组的倡议推动下，市生态环境局出台了上述措施，旨在优化营商环境，激发市场主体活力，增强企业绿色发展能力。

　　市生态环境局精准服务产业发展二十条措施的出台，是十二届市委第一轮巡察突出边巡边改的缩影。

　　十二届市委第一轮巡察于3月20日正式开展，对市发改委、市科技局、市工信局、市生态环境局、市住建局、市交通运输局、市商务局、市文广旅局等8家单位开展常规巡察。本轮巡察采取“常专”结合的方式，既按照常规巡察的要求对被巡察党组织开展全面“政治体检”，又围绕“服务产业发展”这一主题，精准“点穴”、“靶向”监督。

　　“与以往不同的是，本轮巡察突出巡察组与被巡察党组织‘同题共答’工作理念，一方面压紧压实被巡察党组织主体责任，另一方面瞄准被巡察党组织在服务产业发展中面临的痛点难点堵点，以及关系群众切身利益的突出问题，与被巡察党组织加强沟通、凝聚共识，督促立行立改、边巡边改。”市委巡察办有关负责人说，这一举措的实施，有利于巡察组与被巡察党组织步调一致、同向发力，让巡察发现问题整改工作前移，使巡察成效快速得到体现。

　　巡前，巡察组与被巡察党组织充分沟通交流、凝聚共识；巡中精准把脉会诊、边巡边改，分析查摆落实上级决策部署中存在的薄弱环节，对于能够立即整改的特别是涉及群众利益等问题，巡察组当面听取被巡察党组织主要负责人的意见建议，然后发出立行立改通知书，要求限期整改。

　　在市委第二巡察组的督促下，市住建局党组结合工作实际，推出一揽子住建领域惠民利企措施。据介绍，市住建局会同相关部门出台了《住房公积金支持城镇老旧小区改造提取办法》，支持列入改造计划的老旧小区居民提取住房公积金用于自住用房内供气、供热设施改造(安装)。对于符合提取条件的房屋所有权人或其配偶(子女)，在申报材料符合要求的基础上，市住房公积金管理中心5个工作日内将公积金转入申请人指定的银行账户。

　　3月24日，市委第五巡察组和市交通运输局党组召开“同题共答、边巡边改”自查问题整改交办会，将4大类18项问题一一现场派单，明确责任领导、责任单位、整改时限，压实整改责任，市委第五巡察组对整改成效进行全程监督。

　　4月22日，市委第六巡察组与市商务局党组共同召开会议，督促市县两级商务部门向有关企业发放滞留专项补贴资金。随后，相关县区纷纷表示，将根据会议要求，于5月10日前全部拨付到位。截至目前，已拨付商务促进专项资金328.46万元，帮助企业纾困解难，受到企业的一致好评。

　　市委巡察办相关负责人介绍，自十二届市委第一轮巡察启动以来，8个巡察组已向被巡察单位发出立行立改通知书26份，督促被巡察单位整改问题74项，推动被巡察单位出台便民利民惠民措施31项，发现并推动解决了一批影响群众切身利益的热点难点堵点问题。同时，本轮巡察聚焦“服务产业发展”主题，积极推动被巡察单位为企业纾困解难，推动出台惠企政策31项，拨付惠企资金4200.3万元。

　　“更加注重‘同题共答’，把巡察整改贯穿巡察全过程，深化以巡促改、以巡促建、以巡促治，以‘外部推力’不断增强其整改‘内生动力’，最终达到推动改革、促进发展的目的。”市委巡察办有关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 徐云峰）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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