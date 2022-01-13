87岁老人许鑫华：为周总理翻译是他最美好的记忆

他中学时外语成绩最差，却在上大学时选择了学习语言类专业；他曾想钻研农业科技，却在教学岗位坚守30多年，为国家培养出一批又一批人才。

87岁的许鑫华老人仍伏案写作

他中学时外语成绩最差，却在上大学时选择了学习语言类专业；他曾想钻研农业科技，却在教学岗位坚守30多年，为国家培养出一批又一批人才。

他就是87岁的许鑫华，是我市军队离退休干部第六休养所一名享受副师级待遇的军休干部。近日，记者应邀上门，聆听老人的故事。

响应学校动员 他改变了自己的初始意愿

许鑫华祖籍江苏宜兴。他在小镇里长大，高中毕业前夕曾打算学农，钻研农业科技，但一件事改变了他的人生轨迹。

“当时，我所就读的宜兴一中，动员8名学生报考北京外国语学院，我也在其中。”许鑫华老人回忆，他虽然成绩不错，但外语成绩是几个学科中最差的，仅能应付考试。经过激烈的思想斗争，他决定试一试。

1955年，许鑫华不负众望，考上了北京外国语学院(现为北京外国语大学，简称北外)，学习西班牙语。

西班牙语听起来怎样？老人稍做停顿，选择翻译郑板桥的《竹石》和电视剧《四世同堂》(1985年)的主题歌《重整河山待后生》歌词。

或许是歌词触动了许鑫华老人的回忆，他一度哽咽，平复情绪后，说出的西班牙语宛如音律般动听。