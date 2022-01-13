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2022年度洛阳市高成长性企业提质倍增计划试点企业开始申报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.29 15:07

　　28日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日启动2022年度高成长性企业提质倍增计划试点企业申报工作，将围绕风口产业领域，遴选一批产品前景广、发展速度快、创新能力强、质量效益好的试点企业，通过实施提质倍增计划，推动企业营业收入到2025年增长1倍以上。

　　为体现“倍增计划”的试点性和示范性，此次申报遵循“选好选优、培优培强”工作原则，遴选范围包括洛阳制造业企业、生产性服务业企业、软件与信息技术服务业企业。

　　申报企业需符合在洛阳注册、具有独立法人资格、无严重违法失信记录、有明确可行倍增方案等条件，且具备较好成长性，其中2021年度营业收入在1亿元以上的企业，其营业收入增速不低于全市规上工业营业收入增速(6.5%)；2021年度营业收入在2000万元以上、1亿元以下的企业，其过去3年营业收入平均增速不低于15%；2021年年底营业收入在500万元以上、2000万元以下的企业，其过去3年营业收入平均增速不低于25%。此外，国家高新技术企业及“小巨人”“隐形冠军”“瞪羚”“专精特新”企业申报将获得优先支持。

　　根据工作要求，符合条件的企业需在5月12日之前将相关材料报送至所在县(区)工信部门，经初审汇总后由洛阳市倍增办择优选择，相关名单预计在今年5月下旬确定。

　　为深化细化“万人助万企”活动，着力在优质存量上做大增量，洛阳在去年启动实施高成长性企业提质倍增计划，计划在“十四五”期间，推动市级层面100家企业、带动县区级层面500家企业实现规模倍增。今年一季度，全市87家市级试点企业营业收入同比增长21.4%，持续保持高速增长。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 刘飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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