明察暗访！节日期间，洛阳纪检监察机关将聚焦八个方面问题开展监督检查

28日，洛阳市纪委监委向全市纪检监察机关发出通知，要求加强今年五一国际劳动节、端午节期间疫情防控和落实中央八项规定精神监督工作，聚焦突出问题，强化明察暗访。

28日，洛阳市纪委监委向全市纪检监察机关发出通知，要求加强今年五一国际劳动节、端午节期间疫情防控和落实中央八项规定精神监督工作，聚焦突出问题，强化明察暗访。 28日，洛阳市纪委监委向全市纪检监察机关发出通知，要求加强今年五一国际劳动节、端午节期间疫情防控和落实中央八项规定精神监督工作，聚焦突出问题，强化明察暗访。 根据要求，洛阳市纪检监察机关将坚决做到“八个聚焦”—— 聚焦违规公款吃喝、公款旅游以及不吃公款吃老板、借机绕道旅游等问题； 聚焦违规使用公车、违规借用下属单位、企业车辆以及私车公养问题； 聚焦违规收送礼品、礼金、购物卡、有价证券问题； 聚焦违规发放津贴、补贴、奖金问题； 聚焦违规操办婚丧喜庆事宜借机敛财问题； 聚焦随意向基层派任务、要材料、滥用互联网政务应用程序等增加基层负担问题； 聚焦疫情防控两小时平转急运转缓慢，隔离管控、核酸检测工作存在疏漏以及“四早”要求落实不力问题； 聚焦执行疫情防控政策“一刀切”，大搞表格“留痕”等形式主义官僚主义问题。 节日期间，洛阳市纪检监察机关将围绕上述问题，采取“四不两直”方式，到景区、酒店、超市、学校、车站等实地开展暗访检查，及时纠治疫情防控中存在的问题和“四风”问题。 洛阳市纪委监委相关负责人表示，纪检监察机关还将紧密结合河南省纪委监委开展的违规吃喝违规收送礼品礼金问题专项整治工作安排，推动财政、审计、机关事务管理、市场监督管理、商务、税务部门躬身入局、发挥职能作用，形成齐抓共管的良好氛围。同时，在节日期间延伸开展酒驾醉驾专项治理，注重深挖背后的“四风”问题；对发现的“四风”问题紧盯不放、深挖彻查、严肃追究，对典型问题点名道姓通报曝光。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋 薛浩平)