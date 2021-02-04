洛阳综合治理酒驾类案件 对发生酒驾行为的依法记入个人信用记录

26日，洛阳市召开综合治理酒驾类案件动员部署会。会议透露，洛阳市将综合施策、齐抓共管，预防和减少酒驾类案件发生。

26日，洛阳市召开综合治理酒驾类案件动员部署会。会议透露，洛阳市将综合施策、齐抓共管，预防和减少酒驾类案件发生。

记者从会上了解到，洛阳警方将聚焦重点部位、聚焦重点时段，以酒、醉驾易发的餐饮饭店、商圈、酒吧、娱乐场所周边道路为重点，采取固定设卡和流动巡逻相结合，集中夜查和异地用警相结合，加大整治力度，实现城市、农村联动，区域、全线联勤，全力遏制酒醉驾违法多发势头，严防涉酒道路交通事故发生。同时，建立村(社区)民警与交警部门沟通协作机制，赋予村(社区)辅警和交通协管员劝阻酒驾工作职责，结合“万警助万企”活动，到企业开展酒驾典型案例警示教育，提高广大企业职工对酒驾危害和法律后果的认识。

根据部署，洛阳市将督促全市各类酒店、餐馆等企业签订防治酒驾承诺书、告知书，在经营场所张贴禁防酒驾宣传品，工作人员对在本经营场所饮酒的，要及时提醒劝阻其不得酒后开车，劝阻无效的要及时报警。对不落实防治酒驾有关宣传提示规定、酒驾行为频发的企业，根据公安交警部门提供的信息，进行责任倒查。

洛阳市还将引导企业将提供代驾券或帮助消费者联系代驾等服务纳入日常经营，对酒驾行为频发的企业在酒店星级评定中予以扣分。对发生酒驾行为的，将有关信息纳入全市信用信息共享平台系统，依法记入个人信用记录。纪检监察部门还将建立与政法机关的衔接配合机制，对发生酒驾行为的党员、公职人员，依规、依程序给予相应的党政纪处分。

另外，洛阳市还将把将醉驾典型案例等法律知识作为普法重要内容，以群众喜闻乐见的形式，普及法律知识和交通安全常识。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图 通讯员 张继峰)