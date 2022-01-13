6大板块40余场活动 “花开洛阳”惠民消费季来了！

记者26日从洛阳市商务局获悉，即日起至6月，洛阳市将组织开展“花开洛阳”惠民消费季促消费系列活动。

洛阳市民又一波福利来了。

记者26日从洛阳市商务局获悉，即日起至6月，洛阳市将组织开展“花开洛阳”惠民消费季促消费系列活动，进一步瞄准青年消费，稳住传统消费，发力线上消费，进一步激发消费活力，释放消费潜力，提振消费市场。

本次促消费活动按照“1+3+6+X”的框架布局，围绕1个活动主题，横跨3个月，策划开展购物狂欢、畅游云端、文旅惠民、时尚会展、食在九州、乐驾随行6大板块促消费系列活动，以及各类市场主体开展的“X”项主题营销活动40余场，吃喝玩乐购应有尽有。

记者提前打探了部分亮点活动——

花开洛阳·购物狂欢系列活动

“洛龙有礼·享游洛阳”主题消费季活动

时间：4月27日至6月30日

活动地点：洛龙区

活动内容：洛龙区拟发放2000万元消费券，支持辖区餐饮、住宿、娱乐、汽车等行业恢复发展，设置通用券和汽车券等多种金额的消费券，消费者可通过“精彩洛龙”或“享游洛阳官方”微信公众号领取，限期内在参与活动的洛龙区商家消费即可使用。

“百万补贴·战胜疫情”家电专场补贴活动

时间：即日起至6月30日

活动地点：偃师区

活动内容：为致敬无私奉献的疫情防控一线人员，面向偃师区各机关事业单位、各镇(街道)工作人员开展家电补贴活动，冰箱、洗衣机、彩电、空调、手机等680余款新品均可参与补贴，每人每户限购一套，另享免费寄存1年零3个月服务。

瀍河区家电专项公益补贴活动

时间：4月30日

活动地点：瀍河区

活动内容：为回馈一线抗疫防疫工作者，瀍河区联合天猫优品家电专卖店面向在瀍河区工作、生活的全体居民开展家电内购优惠活动，冰箱、洗衣机、彩电、空调等各类商品按照厂销价每台补贴300元至3000元不等。