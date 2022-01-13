阵风7到9级！洛阳市气象台发布大风蓝色预警

洛阳市气象台4月26日17时25分发布大风蓝色预警信号 ：预计未来24小时内，我市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区将有5级左右东北风，阵风7到9级，请加强防范。

洛阳市气象台4月26日17时25分发布大风蓝色预警信号 ：预计未来24小时内，我市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区将有5级左右东北风，阵风7到9级，请加强防范。 洛阳市气象台4月26日17时25分发布大风蓝色预警信号 ：预计未来24小时内，我市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区将有5级左右东北风，阵风7到9级，请加强防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作； 2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资； 3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等； 4.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留； 5.有关部门和单位注意森林等防火。 ⑥