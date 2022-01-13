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4月27日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.26 17:47

　　白帝工夫缕彩霞，肯将颜色弄韶华。酒粘织女秋衣薄，风动嫦娥宝髻斜。霜露莫摧今日蕊，轮蹄争看异时花。阴阳造化栽培地，不趁春光有几家。

　　王城公园：园内海黄、丁香紫、粉涂鸦、黄冠、公主、金阁、金岛、黑凤、公爵夫人、希拉里、雪映桃花、太阳、香玉、霓虹焕彩等品种牡丹成片开放，主要分布在牡丹仙子观赏区、甘棠洲观赏区。园内鲁冰花、花毛茛、大花飞燕草、毛地黄、南非万寿菊等争妍斗艳。

王城公园牡丹仙子观赏区 金阁
王城公园牡丹仙子观赏区 豆绿
王城公园牡丹仙子观赏区 芍药

　　中国国花园：园内有海黄、黑沙堡、金阁、金杯、雨中曲、东方今等品种牡丹开放，主要分布在锦绣馆、二乔亭、国色广场、东门内广场。锦绣馆内日暮、芳纪、天衣、花游、花王、贵妃插翠、白妙等牡丹品种初开；姚黄、村松樱、岛锦、香玉、乌龙捧盛等品种牡丹盛开。园内勺园、锦绣馆周边红峰、天山红星、奇花露霜、玲珑玉、大富贵、紫红魁、莎拉伯恩哈特、蓝富士、紫凤朝阳等品种芍药大面积开放，园内月季、玫瑰等争奇斗艳。

中国国花园锦绣馆 岛锦
中国国花园锦绣馆 花王
中国国花园锦绣馆 白妙

　　国家牡丹园：南园牡丹展览馆内洛阳红、太平红等品种牡丹开放。园内芍药连片盛开。

　　国际牡丹园：园内有中国龙、长寿乐、豆绿、首案红、芳纪、岛锦、盛宴、中国龙、海黄、黄冠、新七福神、莲鹤、镰田锦等品种牡丹开放，主要分布在华夏园、锦绣园、万芳园、九色园、科技园。芍药园内芍药成片盛开。

　　2022年牡丹花情预报小组

　　2022年4月26日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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