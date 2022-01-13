4月27日牡丹花情预报

白帝工夫缕彩霞，肯将颜色弄韶华。酒粘织女秋衣薄，风动嫦娥宝髻斜。 白帝工夫缕彩霞，肯将颜色弄韶华。酒粘织女秋衣薄，风动嫦娥宝髻斜。霜露莫摧今日蕊，轮蹄争看异时花。阴阳造化栽培地，不趁春光有几家。 王城公园：园内海黄、丁香紫、粉涂鸦、黄冠、公主、金阁、金岛、黑凤、公爵夫人、希拉里、雪映桃花、太阳、香玉、霓虹焕彩等品种牡丹成片开放，主要分布在牡丹仙子观赏区、甘棠洲观赏区。园内鲁冰花、花毛茛、大花飞燕草、毛地黄、南非万寿菊等争妍斗艳。 王城公园牡丹仙子观赏区 金阁 王城公园牡丹仙子观赏区 豆绿 王城公园牡丹仙子观赏区 芍药 中国国花园：园内有海黄、黑沙堡、金阁、金杯、雨中曲、东方今等品种牡丹开放，主要分布在锦绣馆、二乔亭、国色广场、东门内广场。锦绣馆内日暮、芳纪、天衣、花游、花王、贵妃插翠、白妙等牡丹品种初开；姚黄、村松樱、岛锦、香玉、乌龙捧盛等品种牡丹盛开。园内勺园、锦绣馆周边红峰、天山红星、奇花露霜、玲珑玉、大富贵、紫红魁、莎拉伯恩哈特、蓝富士、紫凤朝阳等品种芍药大面积开放，园内月季、玫瑰等争奇斗艳。 中国国花园锦绣馆 岛锦 中国国花园锦绣馆 花王 中国国花园锦绣馆 白妙 国家牡丹园：南园牡丹展览馆内洛阳红、太平红等品种牡丹开放。园内芍药连片盛开。 国际牡丹园：园内有中国龙、长寿乐、豆绿、首案红、芳纪、岛锦、盛宴、中国龙、海黄、黄冠、新七福神、莲鹤、镰田锦等品种牡丹开放，主要分布在华夏园、锦绣园、万芳园、九色园、科技园。芍药园内芍药成片盛开。 2022年牡丹花情预报小组 2022年4月26日