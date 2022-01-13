专业志愿服务队深入社区 让社区居民生活更美好

宠物狗生病了，找“宠物管家”志愿服务队帮忙，想练太极拳，老年体育志愿服务队竭诚为您服务。为满足居民日益多样化的需求，越来越多具有专业特色的志愿服务队应运而生。志愿者利用“志愿＋专业”的身份，深入小区的肌理之中，为居民提供精准服务，帮助他们解决实际困难与烦恼。它们的运行机制是怎样的？在增进社区与居民之间关系中发挥了怎样的作用？连日来，记者进行了走访。

宠物狗生病了，找“宠物管家”志愿服务队帮忙，想练太极拳，老年体育志愿服务队竭诚为您服务。为满足居民日益多样化的需求，越来越多具有专业特色的志愿服务队应运而生。志愿者利用“志愿＋专业”的身份，深入小区的肌理之中，为居民提供精准服务，帮助他们解决实际困难与烦恼。它们的运行机制是怎样的？在增进社区与居民之间关系中发挥了怎样的作用？连日来，记者进行了走访。

宠物医生加入志愿服务队，为居民家的宠物提供专业服务

“您看看我们家‘王子’耳朵里长个疙瘩，会不会影响健康？”26日上午，在洛阳市涧西区武汉路办事处武汉路社区门口，一场宠物义诊活动正在进行，62岁的何先生抱着自家的宠物狗“王子”过来看看。负责义诊的是洛阳宠颐生动物医院负责人李帅军及其同事，他们的另一身份是“宠物管家”志愿服务队志愿者。给宠物狗做全身检查、解答有关给宠物狗刷牙的知识……他们忙活两个小时，服务了十几个居民。

得知“王子”耳朵里的疙瘩属于增生，不影响健康，何先生松了一口气，对李帅军等人的热情服务表示感谢。“社区里有那么一支专业的志愿服务队，是我们的福分。”何先生笑着说。