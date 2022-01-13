洛阳去年专利授权量14063件 同比增长26%

4月26日是世界知识产权日。今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，2021年，洛阳专利授权量14063件，同比增长26%，6项专利获中国专利奖，8项专利入围第三届河南省专利奖，高价值专利培育工作进展良好。

4月26日是世界知识产权日。今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，2021年，洛阳专利授权量14063件，同比增长26%，6项专利获中国专利奖，8项专利入围第三届河南省专利奖，高价值专利培育工作进展良好。

2021年，洛阳专利授权量14063件，同比增长26%；有效发明专利拥有量9372件，万人有效发明专利拥有量13.27件，同比增长13.7%。商标注册量26819件，同比增长64.8%，有效注册商标量97565件，同比增长34.3%。新增栾川蕙兰国家地理标志证明商标1个，截至目前，全市共有国家地理标志证明商标10个、国家地理标志保护产品4个。

全市知识产权质押融资金额达到4.34亿元，融资项目达23项，有效缓解了中小企业融资难问题，更好助力中小企业创新发展。其中商标质押融资金额达2.85亿元，同比增长405.7%。进一步优化知识产权管理体系，面向中小企业加大知识产权优势示范企业的培育力度，目前已累计培育国家知识产权强企10家、河南省知识产权强企61家、市级知识产权强企101家。