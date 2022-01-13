建设银行洛阳分行：下沉服务深耕三农结硕果

截至4月20日，建行洛阳分行涉农贷款较年初新增23.87亿元，余额达101.40亿元，成为全省首个涉农贷款超百亿的二级分行，提前实现乡金业务三年规划确立的增长目标，省分行张超副行长专门发出贺信进行表扬和鼓励。

“......成绩的取得，是你们坚持项目为王，抓产业、抓客群、下沉服务、深耕三农的结果；是你们充分发挥大中型客户压舱石作用……”

截至4月20日，建行洛阳分行涉农贷款较年初新增23.87亿元，余额达101.40亿元，成为全省首个涉农贷款超百亿的二级分行，提前实现乡金业务三年规划确立的增长目标，省分行张超副行长专门发出贺信进行表扬和鼓励。

围绕市委政府工作重点，践行总行乡村振兴战略，坚持以“产业兴旺”为重点，以“农民增收”为目标，以涉农大数据、金融科技为支撑，用好线上“裕农快贷”和线下“乡村振兴贷”两个产品包，与政府涉农主管部门和乡村振兴职能部门加强合作，联合开展“信贷裕农”专项行动，发挥“政银”合力，助力农民致富增收。

坚持以资产业务为“敲门砖”抓手，把深度服务“三农”、赋能乡村振兴，作为国有银行的社会责任和开辟农村蓝海的重要切入点，建行以《建行河南省分行助力乡村振兴三年行动方案》为指导，认真抓学习、深入抓落实，结合实际制定实施方案，明确到2023年末涉农贷款超100亿元目标，并组织相关职能部门和县支行因地制宜制定子方案，在全行形成服务“三农”人人有责、乡金业务齐抓共管的良好局面，为涉农贷款快速增长奠定了坚实基础。

奋楫扬帆逐浪高，勇立潮头谱新篇。该行在夯实2021年发展基础上，抓住2022年一季度旺季营销机遇，该行有关部门各司其职，一方面持续把保障粮食安全、支持重点产业项目建设、助推农业三产融合、支持美丽乡村建设等作为主要投资方向，把农业龙头企业、农民专业合作社、农业生产社会化服务组织等新型农业经营主体作为重点支持对象，一方面坚持向贫困县域倾斜、向绿色环保节能和基础设施建设等项目倾斜等，先后向栾川、嵩县、洛宁、伊川等脱贫县投放涉农贷款15亿余元，其中投向地方龙头企业10亿元、乡村基础设施建设1.57亿元、绿色环保和生态建设项目0.8亿多元、支持农资农技企业及农户春耕备播2亿多元，投放普惠类涉农贷款和农户生产经营贷9.5亿元，在加快涉农贷款增长、深度融入“三农”、全方位助力乡村振兴等方面迈上了新的台阶。⑧