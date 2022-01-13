刚刚公布！洛阳中小学“五一”假期：4月30日至5月2日

刚刚，我市发布《关于做好全市中小学“五一”放假安排和疫情防控工作的通知》，全市中小学4月30日至5月2日放假，提倡师生员工非必要不离洛，赶紧来看重要内容。

刚刚，我市发布《关于做好全市中小学“五一”放假安排和疫情防控工作的通知》，全市中小学4月30日至5月2日放假，提倡师生员工非必要不离洛，赶紧来看重要内容。

“五一”假期即将到来，我市发布《关于做好全市中小学“五一”放假安排和疫情防控工作的通知》，全市中小学4月30日至5月2日放假，提倡师生员工就地过节，非必要不离洛；严格限制前往疫情中高风险地区及所在县，非必要不前往中高风险地区所在地市。

【关键词】放假安排

“当前，国内、省内疫情防控形势仍然严峻复杂。”市教育局相关负责人说，按照我市相关要求及教育系统疫情防控实际，减少因节假日期间人员出行流动带来的疫情向校园输入风险，维护广大师生安全健康，全市中小学生“五一”假期放假时间确定为4月30日至5月2日(5月7日、8日正常休息)。

各县区教体局、各学校要统筹学校、师生分布等因素，做好学校放假安排。对离校师生要根据“一地一策”“一校一策”“错时、错峰”原则，分批有序组织放假离校，并“一人一档”制定离校师生信息台账。

放假前，各县区教体局要对辖区内学校师生员工开展一次疫情防控专题宣传教育，引导师生员工全面了解掌握疫情防控要求，时刻关注全国疫情防控形势，严格执行“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，保障师生员工生命安全和身体健康。

【关键词】校园管理

各校将坚持校园封闭管理，假期期间无关人员、车辆一律不得进校；要对留校师生员工加强人文关怀，做好留校师生员工生活、学习等服务保障工作，丰富假期校园生活；要组织人员对学校环境特别是教室、宿舍、图书馆、实验室、食堂等重点场所，进行彻底消杀，全面查改各类安全卫生问题隐患。假期结束后，各校将对全校师生员工进行一次全员核酸检测，保证开学平安，平安开学。

【关键词】出行要求

“五一”假期期间，疫情传播风险较大，提倡师生员工就地过节，非必要不离洛，严格限制前往疫情中高风险地区及所在县，非必要不前往中高风险地区所在地市。

教职工、学生离洛，必须办理审批手续。确需外出的师生员工，要向学校履行审批报备手续；学校中层以上领导要向上级教育行政部门审批报备，外出后应严格遵守当地疫情防控要求，及时上报行动轨迹，做好个人防护。返洛时提前向社区报备，并严格落实相关疫情防控规定，完成规定的核酸检测、隔离等措施之前，不得返校。

【关键词】信息监测

各校须加强与家长的沟通协作，坚持“日报告、零报告”制度，动态精准掌握师生及其共同居住人员健康状况和行程轨迹，按照“一人一档”制定留校、离校师生员工信息台账，做到“四清”，即：人数清、人员清、状态清、去向清。

假期结束后，凡共同居住人中有从中高风险地区、省内外疫情发生地来(返)洛的师生员工，将暂缓返校；有发热、干咳、乏力、腹泻、嗅(味)觉减退等不适症状的师生员工，暂缓返校；假期中有与风险人群接触史的师生员工，暂缓返校。

【关键词】防护意识

各校要通过召开班会、发放宣传资料、微信通知等形式，向学生、家长进行防疫、防火、防盗、防溺水等方面安全教育。通过“小手拉大手”，引导监督身边人员做好防护工作，积极动员在外亲朋不返洛。各校可与教职员工、学生及家长逐人签订承诺书，引导师生员工及共同居住人自觉落实假期疫情防控要求，不聚会、不聚餐，不参加婚宴、生日宴等聚集性活动，按照“少出门、不聚集、戴口罩、勤洗手、勤通风”的要求，养成良好的个人生活习惯。

【关键词】应急措施

假期期间，各校要加强值班值守，落实领导带班24小时值班制度，进一步细化完善学校疫情防控方案、应急处置预案，确保疫情防控领导体制、应急机制、指挥体系正常运行。强化应急反应机制，确保信息畅通，一旦出现师生员工或校园涉疫情况，要做到第一时间响应、第一时间处置、第一时间报送，不得瞒报、漏报、迟报或耽搁处置，保证在最短时间内精准落实防控措施。

对于未按相关要求履行疫情防控主体责任的学校、不遵守疫情防控工作规定的师生员工，将根据有关规定严肃追究有关学校及相关人员责任，造成不良后果的将依法依规严肃处理。