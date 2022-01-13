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首届栾川517美好乡村嗨购节隆重开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.26 17:30

　　4月26日，“第四届全球文旅创作者大会(栾川站)启动仪式暨首届栾川517美好乡村嗨购节”在养子沟文化广场隆重开幕，该活动由中共栾川县委、栾川县人民政府、洛阳广电传媒集团主办，栾川县文化广电和旅游局、栾川县商务局、栾川县融媒体中心承办。

　　此次活动以“栾川517，栾川我要去！这个夏天，来栾川，你就“购”了！”为主题，全面启动栾川文旅复苏全民共创计划，以互联网直播为主导，塑造栾川文旅新IP，为企业纾困，助力栾川文旅业复苏。为此，栾川县搭建多个专业带货直播间，从活动开幕至5月31日，针对栾川的十余家景区、百余家精品民宿酒店、千余种优质产品组织19场专场直播活动，直播期间所有商品统统3.8折起！直播活动将持续一个月。

　　此外，百余名网红达人将通过各种形式进行带货，预计销售额将突破1000万元。活动结束线上还将开展“助农集市”活动，为栾川农产品代言和牵线搭桥，帮助群众拓宽销售渠道，助农增收。贯穿整个活动的直播经济不仅能为栾川带来巨大的流量，也将大幅度提升产品销量，为实现栾川文旅复苏打下坚实基础，给消费者带来新体验的同时，发挥更大的社会价值和经济价值。

　　栾川文旅复苏全民共创计划共包含产品共创、传播共创、收益共创三个方面，其中，产品共创通过整合栾川县域内景区资源、民宿资源、农产品资源做优产品、做大规模，推动栾川文旅朝全产业链模式迈进。传播共创计划通过本地达人互动、大V网红效应、素人包装、内容创作奖励机制，呈现传播共创新特点、新趋势，激活栾川宣传新动能。收益共创计划采用“政府搭台、企业参与、市场运作”的原则，打造“栾川模式”的新电商，培育“直播带货”成为新常态，为文旅发展带来新活力、增添新动力。

　　活动当天，栾川同时发布了首届“栾川517美好乡村嗨购节”短视频大赛奖励办法，创作者围绕栾川县乡村美景面貌、特色乡村生活、怀念乡村情怀、家乡农副产品等方面进行主题创作，根据浏览量，单个作品最高可获10000元奖励，若被评为“栾川乡村生活特殊贡献短视频创作者”，额外奖励10000元，对参与本次活动的短视频达人将有总值50万元奖励，以此鼓励全民进行短视频创作，全方位展现栾川文化旅游资源、文创资源、美食资源、特产资源，助力乡村振兴。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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