洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

汉魏洛阳故城：客家先民第一次从这里南迁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.26 15:45

资料图

　　今日，记者在汉魏洛阳故城遗址看到，春风吹动树梢，黄土之间几名考古工作者正细致地清理着脚下的遗迹，一片宁静祥和的景象。然而，一千多年前的西晋时代，常年的战乱使这片土地生灵涂炭，以这里为中心，无数客家先民出发奔向南方，形成了我国历史上第一次中原汉人大规模南迁的浪潮。

　　“君从哪里来？来自黄河边。”为了解汉魏洛阳故城与客家人、客家文化的关系，记者采访了中国河洛文化研究会理事、洛阳市客家文化研究会名誉会长、著名文史学者徐金星先生。徐金星说，客家先民在历史上先后多次大规模的迁徙，而其中第一次南迁最重要、最具代表性、影响最深远的出发地便是西晋末期的汉魏洛阳故城。彼时洛阳作为西晋国都，是经济文化的中心，也是权力斗争的主战场。

　　“八王之乱”是西晋皇室围绕最高权力的争斗它使得都城洛阳及中原大地，数十万人丧生，给社会经济、文化带来了巨大破坏。混战过程中，粮食短缺，许多人饥饿而死，民不聊生。此后“永嘉之乱”中，刘曜、王弥等纵兵烧杀抢掠，洛阳为之城空，《晋书》中载“洛京倾覆，中州士女避乱江左者十六七。”连年的战乱对以洛阳为中心的河洛大地造成极大灾难，汉人难以生存下去，纷纷南迁。“他们便是客家人的第一批先民。”徐金星说。

　　一千多年过去了，当年宫阙壮丽的洛阳，早已化作一片废墟，但仍保存了不少与客家先民有关的遗迹遗物。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
        喜爱豫剧的读者，可能知道在豫剧曲目中，有一传统剧目《曹凤甲夺状元》。主人公曹凤甲是洛阳伊川人，其中两...
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
  • ·在大禹传说中，看三涂山美景
  • ·牡丹配古建 国色映国风
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市方舱医院近期建成！设4076张床...
  • 业委会自治后 锦绣园小区旧貌换新颜
  • 市委召开疫情防控工作专题会议
  • 洛阳市第十五届人民代表大会常务委员...
  • 西工区将聚焦255个重点项目 全年完成...
  • 刚刚公布！洛阳中小学“五一”假期：4...
  • 洛阳这些行业的电动三、四轮车申请备...
  • 提醒！洛阳公交IC卡充值点营业时间调整
  • 徐衣显主持召开专题会议
  • 回洛仓遗址灰坑曾出土一块砖头 上面的...
    		•
    百姓呼声
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    网友发帖：点赞洛阳市第一人民医院！
    精彩图片
    新安县石井镇：传统古...
    老城区苗南一号地块安...
    美！隋唐大运河国家文...
    洛阳籍唱作人田华直播...
    精彩热帖

    勇成摄影 嵩县赏杜鹃

    牡丹记

    洛阳牡丹甲天下

    学拍牡丹花
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605