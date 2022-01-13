汉魏洛阳故城：客家先民第一次从这里南迁

今日，记者在汉魏洛阳故城遗址看到，春风吹动树梢，黄土之间几名考古工作者正细致地清理着脚下的遗迹，一片宁静祥和的景象。然而，一千多年前的西晋时代，常年的战乱使这片土地生灵涂炭，以这里为中心，无数客家先民出发奔向南方，形成了我国历史上第一次中原汉人大规模南迁的浪潮。

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今日，记者在汉魏洛阳故城遗址看到，春风吹动树梢，黄土之间几名考古工作者正细致地清理着脚下的遗迹，一片宁静祥和的景象。然而，一千多年前的西晋时代，常年的战乱使这片土地生灵涂炭，以这里为中心，无数客家先民出发奔向南方，形成了我国历史上第一次中原汉人大规模南迁的浪潮。

“君从哪里来？来自黄河边。”为了解汉魏洛阳故城与客家人、客家文化的关系，记者采访了中国河洛文化研究会理事、洛阳市客家文化研究会名誉会长、著名文史学者徐金星先生。徐金星说，客家先民在历史上先后多次大规模的迁徙，而其中第一次南迁最重要、最具代表性、影响最深远的出发地便是西晋末期的汉魏洛阳故城。彼时洛阳作为西晋国都，是经济文化的中心，也是权力斗争的主战场。

“八王之乱”是西晋皇室围绕最高权力的争斗它使得都城洛阳及中原大地，数十万人丧生，给社会经济、文化带来了巨大破坏。混战过程中，粮食短缺，许多人饥饿而死，民不聊生。此后“永嘉之乱”中，刘曜、王弥等纵兵烧杀抢掠，洛阳为之城空，《晋书》中载“洛京倾覆，中州士女避乱江左者十六七。”连年的战乱对以洛阳为中心的河洛大地造成极大灾难，汉人难以生存下去，纷纷南迁。“他们便是客家人的第一批先民。”徐金星说。

一千多年过去了，当年宫阙壮丽的洛阳，早已化作一片废墟，但仍保存了不少与客家先民有关的遗迹遗物。