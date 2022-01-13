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央媒观洛｜古都洛阳正青春
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 人民日报 2022.04.26 14:22

　　人民日报4月26日发布文章《古都洛阳正青春》，本网全文转发，内容如下：

　　“我来面试，洛阳出钱，不仅有一次性路费补贴，还能在青年驿站免费住15天。”应届硕士研究生李更新没有想到，毕业找工作，被河南省洛阳市的“温暖”撞个满怀。最终，他在众多用人单位中选择了清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地(以下简称“清洛基地”)。

　　洛阳是千年古都，也是国家重要工业基地之一。“一五”时期，全国156项重点工程中有7项落户洛阳，一批又一批青年技术工人、科研人员响应国家号召，“会中州、战洛阳”。近年来，洛阳积极建设青年友好型城市，构建租、售、补一体化青年安居体系和公共服务体系，同时以创新平台不断吸引优秀青年，以青春活力不断激发创新动力。

　　清洛基地承担国家、省、市各级科技攻关项目25项，拥有190多项知识产权，获批智能制造国家专业化众创空间、河南省首批重大新型研发机构、河南省高端装备中试基地等。在这里工作的近300名员工，平均年龄不到35岁，拥有硕博学历的占比近半，还有众多海外留学回国人员。

　　中信重工股份有限公司研发的地下空间竖井掘进成套装备，不仅能用于大型矿山，也能用于城市老旧小区地下车库改造。研发团队的两位负责人胡国辉和苗克军，都是80后的新洛阳人。“这里视野广阔、技术交流多，青年人的舞台很大。”苗克军说。

　　在洛阳国家大学科技园，一个个创新企业如雨后春笋拔节而起。“我们的研发团队基本都是90后，大家觉得洛阳有干事创业的氛围。”中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司总经理助理张吉岩说，5年前，中科慧远得到洛阳国家大学科技园1000万元投资起步，去年已经完成规模数亿元的两轮融资。

　　从2018年到2021年，洛阳通过招才引智大会共引进5.6万名青年人才。2021年12月，《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》出台，涵盖产业平台聚才、青年就业创业、青年安居保障、社交消费赋能、城市活力提升五大工程、27项具体举措，力求更好地吸引青年、集聚青年、成就青年。

　　得益于有力的人才支撑，洛阳目前建有国家级创新平台95个、各类创新平台2373个，高新技术企业总量突破900家，51项成果获得国家科学技术奖励。“洛阳将继续广纳贤才，用‘硬实力+软实力’，赢得更多年轻人的青睐。”河南省委常委、洛阳市委书记江凌说。(记者 龚金星 朱佩娴 王者)④
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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