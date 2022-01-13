西工区在重点路段展开灭虫工作 减少行道树虫害

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：纱厂东路行道树病虫害严重，相关部门能不能采取措施治理一下？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：纱厂东路行道树病虫害严重，相关部门能不能采取措施治理一下？

西工区城市管理局回复：经核查，已于4月23日下午，开始在全区重点路段展开灭虫工作，按照市里要求，三天后进行二次灭虫作业，最大限度减少行道树虫害，我中心也将继续加大监督检查力度，为市民创造一个良好的出行环境。

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