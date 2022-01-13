洛阳这些行业的电动三、四轮车申请备案后可正常上路

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳哪些行业的电动三、四轮车可以不受禁限行限制？应该向哪个部门申请备案？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳哪些行业的电动三、四轮车可以不受禁限行限制？应该向哪个部门申请备案？

洛阳市公安局回复：涉及民生类的邮政寄递、环卫保洁、燃气、生鲜配送等行业电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车，需由行业主管部门统一外观标识，并向公安机关交警部门核准备案后，暂不受禁限行限制。

若您的车辆符合以上条件，可由公司或行业协会统一向行业协会或辖区行业主管部门(市场监督管理局)报备，行业主管部门整理汇总后向市公安交警部门提出申请，交警部门核准备案后，暂不受禁限行限制。目前此类车辆备案不接受个人申请。

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