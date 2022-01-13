26日，记者从洛阳市民政局获悉，2022年，洛阳市孤儿基本生活最低养育标准再次提高。

26日，记者从洛阳市民政局获悉，2022年，洛阳市孤儿基本生活最低养育标准再次提高。

具体来说，从2022年1月1日起，将社会散居孤儿基本生活最低养育标准由每人每月950元提高到1050元，集中养育孤儿由每人每月1350元提高到1450元，事实无人抚养儿童基本生活费参照孤儿标准同步予以调整。

提高孤儿基本生活最低养育标准，充分体现了党和政府对孤儿等弱势群体的关心爱护。县区民政部门要加强政策宣传，结合开展儿童福利“政策宣讲进村(居)”“未成年人保护工作宣传月”等活动的契机，通过群众喜闻乐见的方式，加大对此项惠民政策的宣讲力度，做到家喻户晓、人人皆知。同时，要进一步做好精细化服务、精准化保障工作，要落实“放管服”要求，让群众少跑腿，信息多走路，做到及早发现、及时认定、精准保障，真正将这项惠民实事做好、做细、做扎实，着力解决好政策落地的“最后一米”问题。

此外，民政部门要完善退出机制，加强与相关部门的信息共享，对儿童父母情况发生变化、不再符合保障条件的儿童要及时退出保障，做到应保尽保、应退尽退。县区民政部门会同财政部门强化督促指导，确保孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费按时足额发放。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 吕雷刚 董华武)