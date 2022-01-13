回洛仓遗址灰坑曾出土一块砖头 上面的文字竟如此重要

隋大业二年，隋炀帝在洛城北置回洛仓。1400多年过后，这座国家粮仓作为文化遗迹，仍在诉说着当年的故事。25日，记者到两处遗址进行探访。

隋大业二年，隋炀帝在洛城北置回洛仓。1400多年过后，这座国家粮仓作为文化遗迹，仍在诉说着当年的故事。25日，记者到两处遗址进行探访。

“太仓署，新都仓，回洛城北竖街东第五行，纳丁粟贡米……大业四年十二月二十日。”公元608年12月20日，东京洛阳回洛仓，一名官员在一座刚被官粮填满的粮窖前立起了一块木牌，上面的文字显示着这座仓窖的位置，所存粮食的品种、来源、储存日期、总数量等信息。相同的文字也被刻在了一块砖上，随着这批粮食一起封存在大地之下，待到粮食取完核查无误后被废弃。1400多年后的一天，几名考古人员在回洛仓遗址的一处灰坑中，意外发现了这块被废弃的刻铭砖，打开了一扇见证运河兴衰的时间之门。

隋大业元年，隋炀帝迁新都洛阳，开始疏浚自然河流与历年开凿的河道，用以修建大运河。次年十二月，一座规模庞大的仓城在洛阳城北拔地而起，它就是回洛仓。

其实，古代的老百姓在很长一段时间里要用粮食、纺织品等实物进行缴税。大运河与回洛仓的建成，让华北平原和东南沿海富饶的物资可以通过漕运系统逐段转运，源源不断地输入洛阳。

考古资料显示，回洛仓城内约有700座仓窖，它们间距10米，东西成排，南北成行，中间的十字形道路把仓城分割为四块区域，仓城中间设有署衙管理区域。