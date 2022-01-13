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开门红！一季度洛阳规模以上工业增加值同比增长7.2%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.26 10:55

　　25日，记者从洛阳市工信局获悉，一季度洛阳市规模以上工业增加值同比增长7.2%，分别高于全国、全省0.7、0.5个百分点；规模以下工业增加值同比增长4.6%，高于全省2.5个百分点；前两个月，全市工业企业利润总额和增速均居全省第1位，全市工业经济呈现稳中向好、稳中有进的良好态势，顺利实现开门红。

　　防疫情、保生产，着力稳定工业运行。今年一季度，洛阳市全力保障有生产能力和需求的企业抢抓机遇、开足马力、稳定生产，全市39个行业大类中有30个保持增长、20个增速高于全市平均水平。其中，中国一拖主导产品大、中轮拖累计销量创新高，柴油机产品销量创近八年以来最好水平，实现营业收入同比增长30%以上。

　　抓风口、建集群，提升产业发展根基。以发展风口产业为主线，洛阳市持续推动“五链”耦合、“六新”并举，加快构建全国先进制造业基地。全市高技术制造业一季度增长29.4%，高于规模以上工业22.2个百分点。围绕抢抓风口产业发展机遇，当前洛阳市围绕智能装备制造、新能源等六大领域的13个细分方向，加快编制风口产业发展图谱，同时针对农机等10个产业研究制订发展实施方案，推动优势产业集群进一步壮大。

　　抓项目、稳增量，带动投资快速增长。牢固树立“项目为王”理念，洛阳市常态化开展“三个一批”，加快工业重点项目建设，全年计划实施总投资2094亿元的千万元以上重点工业项目608个，年度计划投资671.2亿元。今年一季度，洛阳市已完成项目投资166.2亿元，占全年计划投资的24.8%，其中工业企业技术改造项目、战略性新兴产业、高技术产业投资分别同比增长48.7%、44.9%、34.6%，转型升级动能更加充足。

　　育企业，优存量，推进主体加快成长。突出企业主体作用，洛阳市不断完善梯度培育体系，加快形成大中小企业融通发展格局，一季度推动全市87家市级高成长性企业营业收入同比增长21.4%；上报河南省制造业头雁企业9家、重点培育头雁企业6家，推荐单项冠军培育企业18家、单项冠军培育产品企业8家；培育市级“专精特新”中小企业226家；新入库“小升规”工业企业41家。

　　强创新、促融合，赋能产业转型升级。发力科技创新、两化融合和产业升级，全市信息传输、软件和信息服务业一季度营业收入同比增长33.3%。洛阳市今年计划实施的459个总投资995.1亿元“三大改造”项目，一季度已完成技改投资104.8亿元，占全年计划投资的27.9%。获批组建的11家产业研究院已按照“四有”要求启动建设，并发布首批项目70余个。目前全市建成开通5G基站7490个，5G用户超160万，工业互联网标识解析二级节点标识注册量突破700万条，标识解析量突破1800万条。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 郝爽）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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