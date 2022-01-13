捕捉最美笑脸 赢取千元大奖 “阳光杯”洛阳最美笑脸摄影大赛邀您参加

笑容，最能治愈人心。有的是，回眸一笑百媚生；有的是，依然一笑作春温；有的是，巧笑倩兮，美目盼兮……不管何种笑容，都给人积极向上的力量。古都洛阳，文明从笑容开始，公园里孩童欢快的笑、长椅上情侣幸福的笑、河边漫步老人从容的笑、坚守防疫站点“大白”善意的笑、马路边执勤交警温暖的笑、社区基层工作者体贴的笑、景区里“护花使者”治愈的笑……无一不在传递温暖，彰显城市文明风尚。

笑容，最能治愈人心。有的是，回眸一笑百媚生；有的是，依然一笑作春温；有的是，巧笑倩兮，美目盼兮……不管何种笑容，都给人积极向上的力量。古都洛阳，文明从笑容开始，公园里孩童欢快的笑、长椅上情侣幸福的笑、河边漫步老人从容的笑、坚守防疫站点“大白”善意的笑、马路边执勤交警温暖的笑、社区基层工作者体贴的笑、景区里“护花使者”治愈的笑……无一不在传递温暖，彰显城市文明风尚。

4月26日，由洛阳网主办，洛阳阳光医院支持的“文明洛阳·笑容绽放‘阳光杯’洛阳最美笑脸摄影大赛”征集活动正式启动！用你独特的视角，拍下最亮眼的笑容，就有机会赢取千元现金大奖！

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。我们洛阳不仅有国色牡丹，还有动人明媚的笑容。我希望通过普通人的视角，拍摄洛阳最美笑脸，展示洛阳形象，让更多人感受文明洛阳、礼仪洛阳和魅力洛阳。”洛阳阳光医院院长周新介绍。

用镜头捕捉最美笑脸，即使你不是专业人士，没有高档的拍摄器材，只要有双发现美的眼睛，拍出来的笑脸有感染力、足够打动人心，我们都欢迎您来参与。此外，您还可以在活动页面为喜欢的作品投票，感受笑脸带来的温暖传递。

此次大赛作品征集时间为4月26日至5月6日，作品须是与洛阳和笑脸有关的原创单幅或组照，原则上不超过4幅，上传作品时附上作品名称、姓名、电话和10字以内的文字说明。

在征集日期内，您可以通过“洛阳网”微信公众号，点击底部菜单“摄影大赛”进入摄影大赛官网上传作品，若报名失败，也可将参赛作品发送至邮箱43416297@qq.com。

大赛奖项设置一等奖1名，奖金1000元；二等奖3名，各奖奖金500元；三等奖5名，各奖奖金300元；优秀奖10名，各奖价值99元小米榨汁杯一个；参与奖100名，报名前100名各奖阳光健康大礼包一个。

在作品评审上，征集到的照片将在大赛官网展示，并参与线上投票，最终以参赛作品投票次数作为评选标准。

详情请咨询：0379-65233929。(洛报融媒·洛阳网见习记者 杨婷艳)⑧