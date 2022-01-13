速看！2022年洛阳中招一模考试时间确定

据“洛阳教育教研网”消息，2022年中招模拟考试时间确定，就在5月11日至13日，初二、初三学生都要参加，赶紧来看考试安排！

据“洛阳教育教研网”消息，2022年中招模拟考试时间确定，就在5月11日至13日，初二、初三学生都要参加，赶紧来看考试安排！

各县区教研室、市直各初中：

为确保中招评卷质量，提高评卷效率，使毕业生及早熟悉网上阅卷考试模式，熟练掌握答题方法，根据市教育局工作部署，今年将继续组织中招模拟考试，现将有关考务工作通知如下：

1.考试时间：2022年5月11-13日。

2.考试组织：各学校自己设置考场，要求每30名学生一个考场，实行单人单桌。

3.考试科目：九年级语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史；八年级生物、地理。历史、道德与法治为开卷考试。

4.考试安排：

5.领卷时间：各县(含偃师、孟津)于5月10日上午9:00-11:00领取试卷；各城市区和市直学校于5月10日下午15:00～16:00领取试卷。领卷地址位于洛阳市孟津区麻屯镇东方大道2号宁帮制药厂院内(豫西印刷厂新厂址)。本次模拟试卷共有三套(含答题卡)，其中第一套为全市统一考试试卷，其余两套各校可作为自主考试使用。领卷时请各单位带上公务卡结账。联系人：王老师，电话13849920487。

6.试卷扫描：各县(含偃师、孟津)自行组织扫描；各城市区教研室及市直学校负责组织本单位试卷扫描工作，有扫描任务的单位其技术人员需加入扫描技术群(QQ群：610639936)。

7.阅卷工作：

(1) 根据防疫工作要求，本次考试阅卷工作由市教研室统一线上组织、分区域阅卷。其中各县(含偃师、孟津)自行组织阅卷工作；各城市区及市直学校统一使用科大讯飞智学网阅卷，科大讯飞智学网全程提供技术服务保障。为保证本次阅卷工作高质量完成，各城市区教研室主管主任、市直学校主管校长、各学科教研员需加入阅卷工作群(QQ群：654239803)。

(2) 阅卷时间：各城市区及市直学校于5月14日8:00开始评九年级试卷，15日8:00开始评八年级试卷。要求各城市区及市直学校在规定时间、统一地点分学科组织阅卷工作。各城市区教研室主管主任及市直学校主管校长为本次阅卷工作第一责任人，各区及市直学校各学科教研员为本区域本学科阅卷工作直接责任人。

(3) 各学科将成立质检小组，具体抽检全体教师阅卷质量。阅卷实施计算机后台质量自动监控和质检员随机抽检机制，对于阅卷不负责任的教师将通报其所在城市区及所在学校。

(4) 成绩上报：各县(含偃师、孟津)于5月25日前将考生成绩库上报至市教研室，务必按试卷征订的通知要求上报，上报邮箱：Lyxiaqq2003@163.com。

8.考务会议：定于5月10日上午9:00在市教研室三楼会议室召开考务会，请各城市区教研室主任和市直各初中学校主管教学副校长务必按时参加。

9.考试值班电话：

值班主任：杨宝萍 63305108

语文：63305256 数学：63305259 英语：63305106 道德与法治：63305106

历史：13838878634 物理：63305256 化学：63935660

生物：18537958515 地理：63305108

考务咨询：夏清强 63913070

10.纪律要求：

(1)各县区教研室要对本次考试高度重视，严密组织。

(2)为保证考试顺利进行，请各县区、各学校务必做好试卷保管、保密工作，要由专人负责、责任到人。各县区、各学校要严格按照考务安排统一考试时间和科目，不得私自调换时间和考试科目。

(3)各县区、各学校要以高度的责任心组织本次考试，严格执行考试纪律，各学校主管副校长是第一责任人。学校要在考前召开考务会，重申考试相关纪律要求，严禁考生携带手机进入考场，监考教师按每场两名配置，监考人员一律不得携带手机、书报、作业等物品进入考场。各县区教研室要增加巡考力度。

2022年4月25日

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