伊川县人大常委会决定接受娄会峰辞去洛阳市第十五届人民代表大会代表职务。洛龙区人大常委会决定接受李钢锤辞去洛阳市第十五届人民代表大会代表职务。

洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会公告

第49号

伊川县人大常委会决定接受娄会峰辞去洛阳市第十五届人民代表大会代表职务。洛龙区人大常委会决定接受李钢锤辞去洛阳市第十五届人民代表大会代表职务。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的有关规定，娄会峰、李钢锤的代表资格终止，其市人大常委会副主任职务相应终止。

截至目前，洛阳市第十五届人民代表大会实有代表467名。

特此公告。

洛阳市人民代表大会常务委员会

2022年4月25日